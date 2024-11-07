Что нужно для выезда за границу на автомобиле: полный список документов
Украинцы, которые планируют выехать за границу на собственном или арендованном транспортном средстве, должны иметь пакет документов. Требования варьируются в зависимости от того, является ли водитель автовладельцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Если вы водитель и владелец автомобиля или он являетесь пассажиром, для пересечения границы водителю нужны следующие документы:
- Водительское удостоверение с указанным сроком действия (в соответствии с требованиями Венской конвенции о дорожном движении).
- Свидетельство регистрации транспортного средства.
- Опознавательный знак Украины на транспортном средстве.
- Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС, действующий в странах путешествия (так называемое «зеленая карта»).
- Номерной знак на автомобиле.
Перечень документов немного отличается в случае, если вы являетесь водителем, но не владельцем транспорта, а его в салоне тоже нет.
Тогда в основной список добавляется еще один документ:
- Водительское удостоверение.
- Свидетельство о регистрации ТС, выданное на имя водителя на период поездки (такой документ владелец авто может предоставить по желанию).
- Опознавательный знак Украины на транспортном средстве.
- Договор страхования гражданской ответственности, действующий на территории поездки.
- Номерной знак на ТС.
Наличие полного списка документов поможет избежать непредвиденных задержек на границе и обеспечить безопасность движения на территории других государств.
Напомним, что в Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образца.
Кроме того, МВД рекомендует заменить старые водительские права на новые.
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