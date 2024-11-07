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Что нужно для выезда за границу на автомобиле: полный список документов

Четверг 07 ноября 2024 15:03
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Что нужно для выезда за границу на автомобиле: полный список документов Фото: пункт пропуска Корчева-Краковец (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украинцы, которые планируют выехать за границу на собственном или арендованном транспортном средстве, должны иметь пакет документов. Требования варьируются в зависимости от того, является ли водитель автовладельцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Если вы водитель и владелец автомобиля или он являетесь пассажиром, для пересечения границы водителю нужны следующие документы:

  1. Водительское удостоверение с указанным сроком действия (в соответствии с требованиями Венской конвенции о дорожном движении).
  2. Свидетельство регистрации транспортного средства.
  3. Опознавательный знак Украины на транспортном средстве.
  4. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС, действующий в странах путешествия (так называемое «зеленая карта»).
  5. Номерной знак на автомобиле.

Перечень документов немного отличается в случае, если вы являетесь водителем, но не владельцем транспорта, а его в салоне тоже нет.

Тогда в основной список добавляется еще один документ:

  1. Водительское удостоверение.
  2. Свидетельство о регистрации ТС, выданное на имя водителя на период поездки (такой документ владелец авто может предоставить по желанию).
  3. Опознавательный знак Украины на транспортном средстве.
  4. Договор страхования гражданской ответственности, действующий на территории поездки.
  5. Номерной знак на ТС.

Наличие полного списка документов поможет избежать непредвиденных задержек на границе и обеспечить безопасность движения на территории других государств.

Напомним, что в Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образца.

Кроме того, МВД рекомендует заменить старые водительские права на новые.

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Выезд за границу
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