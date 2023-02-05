Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

У МВС пояснили, як дитина - громадянин України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, може в'їхати в Україну:
у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в українській дипломатичній установі у країні перебування;
якщо інформацію про дитину було внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування. Тобто, щоб приїхати з дитиною народженою за кордоном, потрібно мати підтверджуючий документ.