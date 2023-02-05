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Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

Фото: у МВС пояснили, що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Батьки можуть в'їхати в Україну з дитиною, що має іноземне свідоцтво про народження, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

У МВС пояснили, як дитина - громадянин України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, може в'їхати в Україну:

  • у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в українській дипломатичній установі у країні перебування;
  • якщо інформацію про дитину було внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування. Тобто, щоб приїхати з дитиною народженою за кордоном, потрібно мати підтверджуючий документ.

РБК-Україна також повідомляло, що Польща змінила правила повторного в'їзду для біженців з України.

Молдова також спростила правила в’їзду для громадян України.

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