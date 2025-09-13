Що потрібно Україні для відбиття масованих атак дронів РФ: відповідь Зеленського

Як зазначив глава держави, що стосується далекобійної зброї, то був момент, коли США та інші партнери вагались - давати далекобійну зброю чи ні, але в Україні знайшлась своя.

"На сьогодні в нас є свої далекобійні можливості. В нас не вистачає грошей. Чи це питання - до Трампа? Простіше сказати, що це питання до Америки, але це питання до всіх, - заявив президент.

На думку Зеленського, для знищення 800 російських "Шахедів" потрібно приблизно 1600 українських дронів-перехоплювачів.

"На 800 "Шахедів" на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів українських, вартість одного інтерсептора - 3 тисячі, це відповідь як зупинити "Шахеди. А тепер, щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800 - треба відправити їй тисячу наших дронів, відповісти Росії. Ми відповідаємо раз в 10 менше. Ось вам і відповідь", - вважає він.

Зеленський заявив, що Україна повинна дзеркально відповідати на дії Росії.

"Це потрібно робити сьогодні. Чому сьогодні - ми збиваємо "Шахеди" інтерсепторами, в них вже реактивні двигуни у дронів, нам потрібно нові інтерсептори, завтра вони знайдуть іншу зброю - ми повинні відповідати дзеркально і сильно", - додав президент.