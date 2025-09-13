Что нужно Украине для отражения массированных атак дронов РФ: ответ Зеленского

Для уничтожения 800 российских дронов Украине нужно около 1600 перехватчиков. Украина должна отвечать зеркально на атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.
Как отметил глава государства, что касается дальнобойного оружия, то был момент, когда США и другие партнеры колебались - давать дальнобойное оружие или нет, но в Украине нашлось свое.
"На сегодня у нас есть свои дальнобойные возможности. У нас не хватает денег. Или это вопрос - к Трампу? Проще сказать, что это вопрос к Америке, но это вопрос ко всем, - заявил президент.
По мнению Зеленского, для уничтожения 800 российских "Шахедов" нужно примерно 1600 украинских дронов-перехватчиков.
"На 800 "Шахедов" в сутки по Украине надо 1600 интерсепторов украинских, стоимость одного интерсептора - 3 тысячи, это ответ как остановить "Шахеды. А теперь, чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 - надо отправить ей тысячу наших дронов, ответить России. Мы отвечаем раз в 10 меньше. Вот вам и ответ", - считает он.
Зеленский заявил, что Украина должна зеркально отвечать на действия России.
"Это нужно делать сегодня. Почему сегодня - мы сбиваем "Шахеды" интерсепторами, у них уже реактивные двигатели у дронов, нам нужно новые интерсепторы, завтра они найдут другое оружие - мы должны отвечать зеркально и сильно", - добавил президент.
Напомним, россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 7 сентября. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.
В Киеве зафиксировали более 10 локаций с повреждениями, в частности повреждены 4 жилые многоэтажки. В результате атаки были жертвы, десятки людей пострадали.
Также стоит отметить, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу производителям БпЛА добиться способности применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.
Также в Британии заявляли, что страна будет производить и совместно с Украиной разрабатывать современное военное оборудование, в частности дроны-перехватчики.