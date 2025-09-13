Что нужно Украине для отражения массированных атак дронов РФ: ответ Зеленского

Как отметил глава государства, что касается дальнобойного оружия, то был момент, когда США и другие партнеры колебались - давать дальнобойное оружие или нет, но в Украине нашлось свое.

"На сегодня у нас есть свои дальнобойные возможности. У нас не хватает денег. Или это вопрос - к Трампу? Проще сказать, что это вопрос к Америке, но это вопрос ко всем, - заявил президент.

По мнению Зеленского, для уничтожения 800 российских "Шахедов" нужно примерно 1600 украинских дронов-перехватчиков.

"На 800 "Шахедов" в сутки по Украине надо 1600 интерсепторов украинских, стоимость одного интерсептора - 3 тысячи, это ответ как остановить "Шахеды. А теперь, чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 - надо отправить ей тысячу наших дронов, ответить России. Мы отвечаем раз в 10 меньше. Вот вам и ответ", - считает он.

Зеленский заявил, что Украина должна зеркально отвечать на действия России.

"Это нужно делать сегодня. Почему сегодня - мы сбиваем "Шахеды" интерсепторами, у них уже реактивные двигатели у дронов, нам нужно новые интерсепторы, завтра они найдут другое оружие - мы должны отвечать зеркально и сильно", - добавил президент.