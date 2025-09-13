Що потрібно Україні для відбиття масованих атак дронів РФ: відповідь Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Як зазначив глава держави, що стосується далекобійної зброї, то був момент, коли США та інші партнери вагались - давати далекобійну зброю чи ні, але в Україні знайшлась своя.

"На сьогодні в нас є свої далекобійні можливості. В нас не вистачає грошей. Чи це питання - до Трампа? Простіше сказати, що це питання до Америки, але це питання до всіх, - заявив президент.

На думку Зеленського, для знищення 800 російських "Шахедів" потрібно приблизно 1600 українських дронів-перехоплювачів.

"На 800 "Шахедів" на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів українських, вартість одного інтерсептора - 3 тисячі, це відповідь як зупинити "Шахеди. А тепер, щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800 - треба відправити їй тисячу наших дронів, відповісти Росії. Ми відповідаємо раз в 10 менше. Ось вам і відповідь", - вважає він.

Зеленський заявив, що Україна повинна дзеркально відповідати на дії Росії.

"Це потрібно робити сьогодні. Чому сьогодні - ми збиваємо "Шахеди" інтерсепторами, в них вже реактивні двигуни у дронів, нам потрібно нові інтерсептори, завтра вони знайдуть іншу зброю - ми повинні відповідати дзеркально і сильно", - додав президент.