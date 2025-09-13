Что нужно Украине для отражения массированных атак дронов РФ: ответ Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Как отметил глава государства, что касается дальнобойного оружия, то был момент, когда США и другие партнеры колебались - давать дальнобойное оружие или нет, но в Украине нашлось свое.

"На сегодня у нас есть свои дальнобойные возможности. У нас не хватает денег. Или это вопрос - к Трампу? Проще сказать, что это вопрос к Америке, но это вопрос ко всем, - заявил президент.

По мнению Зеленского, для уничтожения 800 российских "Шахедов" нужно примерно 1600 украинских дронов-перехватчиков.

"На 800 "Шахедов" в сутки по Украине надо 1600 интерсепторов украинских, стоимость одного интерсептора - 3 тысячи, это ответ как остановить "Шахеды. А теперь, чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 - надо отправить ей тысячу наших дронов, ответить России. Мы отвечаем раз в 10 меньше. Вот вам и ответ", - считает он.

Зеленский заявил, что Украина должна зеркально отвечать на действия России.

"Это нужно делать сегодня. Почему сегодня - мы сбиваем "Шахеды" интерсепторами, у них уже реактивные двигатели у дронов, нам нужно новые интерсепторы, завтра они найдут другое оружие - мы должны отвечать зеркально и сильно", - добавил президент.