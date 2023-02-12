Що покласти в тривожну валізку та аптечку на випадок НС

Що покласти в тривожну валізу

Складіть необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, ліків, інструментів та харчів.

У валізу покладіть:

паспорт і копії всіх необхідних документів в поліетиленовій упаковці;

гроші (банківські картки та готівку; розподіліть банкноти по різних місцях);

паперову версію COVID-сертифікату;

ключі від помешкання та машини;

карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв’язку й обумовлене місце зустрічі вашої родини;

зарядні пристрої для мобільних телефонів та павербанки (портативні зарядні пристрої);

невеликий радіоприймач;

ліхтарик, сірники, запальничку, свічки;

запасний кнопковий телефон, комплект рацій;

компас, годинник (бажано водонепроникний механічний);

запасні батарейки;

багатофункціональний інструмент (мультитул), що має лезо ножа, шило, викрутку, ножиці тощо;

загострені ніж, сокиру;

сигнальні засоби: свисток, фаєр;

пакети для сміття;

рулон широкого скотчу;

блокнот, ручку, олівець або маркер;

таблетки для очищення води

нитки, голки;

шнур синтетичний товщиною 4-5 мм, близько 20 м довжиною;

аптечку;

теплий одяг;

спідню білизну та шкарпетки;

надійне зручне взуття, бажано вологостійке;

намет, каремат, спальник (якщо дозволяє місце);

гігієнічні засоби;

посуд (казанок, флягу, ложку, кружку);

два літри питної води на одну людину (така кількість має покрити вашу мінімальну потребу на дві доби, і при цьому не зробить вашу тривожну валізу надто важкою);

продукти харчування на два дні;

відсканований архів фотографій та документів.

Покладіть у верхню чи бокову кишеню позначку з вашим іменем та контактами на випадок, якщо ви втратите рюкзак. За можливості, візьміть із собою фотографії рідних чи тих, з ким ви будете постійно поряд - це допоможе вам їх відшукати, якщо група розділиться.

Після того, як спакуєте речі, спробуйте підняти рюкзак і пройтися з ним. Якщо він заважкий, обов’язково оптимізуйте його вміст: важливо донести його до укриття без проблем.

У рюкзак та кишеню одягу дитини покладіть позначки з її ім’ям, роком народження, домашньою адресою, запланованим місцем призначення та інформацією про батьків - імена та контакти. Поясніть дитині, коли і як користуватися цією запискою.

Як підготувати аптечку

Підготуйте дві аптечки - одну для надзвичайних ситуацій (наприклад, на випадок поранення), другу для своїх побутових потреб (знеболення, усунення симптомів отруєння, усунення алергічних реакцій).

Аптечка для надзвичайних ситуацій:

клапан з плівкою для проведення штучного дихання;

засоби для зупинення кровотечі (турнікет чи кровоспинний бинт з гемостатичним засобом);

хлоргексидин або спирт для дезінфекції ран;

санітайзер для рук, спиртові серветки;

марлеві серветки різних розмірів, нестерильні марлеві бинти;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

2 пари гумових рукавичок;

спеціальні атравматичні ножиці для швидкого розрізання одягу на потерпілому

великий шматок тканини, якою можна буде зафіксувати кінцівку постраждалого;

термоковдра.

Не кладіть в аптечку ті засоби та ліки, якими ви не вмієте користуватися. Якщо все ж хочете їх взяти, дізнайтесь заздалегідь, як правильно їх застосовувати.

Збережіть рецепти для ваших ліків (стежте за терміном придатності), а також імена та телефонні номери ваших лікарів.

Аптечка для побутових потреб: