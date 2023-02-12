Что положить в тревожный чемоданчик и аптечку на случай ЧС

Что положить в тревожный чемоданчик

Положите необходимый минимум одежды, предметов гигиены, лекарств, инструментов и продовольствия.

В чемоданчик положите:

паспорт и копии всех необходимых документов в полиэтиленовой упаковке;

деньги (банковские карты и наличные деньги; распределите банкноты по разным местам);

бумажная версия COVID-сертификата;

ключи от квартиры и машины;

карту местности, а также информацию о способе связи и оговоренном месте встречи вашей семьи;

зарядные устройства для мобильных телефонов и павербанки (портативные зарядные устройства);

небольшой радиоприемник;

фонарик, спички, зажигалку, свечи;

запасной кнопочный телефон; комплект раций;

компас, часы (желательно водонепроницаемые механические);

запасные батарейки;

многофункциональный инструмент (мультитул), имеющий лезвие ножа, шило, отвертку, ножницы и т.п.;

остроконечный нож, топор;

сигнальные средства: свисток, файер;

пакеты для мусора;

рулон широкого скотча;

блокнот, ручку, карандаш или маркер;

таблетки для очистки воды

нити, иглы;

шнур синтетический толщиной 4-5 мм, около 20 м длиной;

аптечку;

теплая одежда;

нижнее белье и носки;

надежная удобная обувь, желательно влагостойкая;

палатка, каремат, спальник (если позволяет место);

гигиенические средства;

посуда (котелок, флягу, ложку, кружку);

два литра питьевой воды на одного человека (такое количество должно покрыть вашу минимальную потребность на двое суток, и при этом не сделает ваш тревожный чемодан слишком тяжелым);

продукты питания на два дня;

отсканированный архив фотографий и документов.

Положите в верхний или боковой карман метку с вашим именем и контактами на случай, если вы потеряете рюкзак. По возможности, возьмите с собой фотографии родных или тех, с кем вы будете постоянно рядом - это поможет вам их отыскать, если группа разделится.

После того, как упакуете вещи, попробуйте поднять рюкзак и пройтись с ним. Если он тяжеловат, обязательно оптимизируйте его содержимое: важно донести его до укрытия без проблем.

В рюкзак и карман одежды ребенка положите отметки с его именем, годом рождения, домашним адресом, запланированным местом назначения и информацией о родителях - имена и контакты. Объясните ребенку, когда и как использовать эту записку.

Как подготовить аптечку

Подготовьте две аптечки - одну для чрезвычайных ситуаций (например, в случае ранения), вторую для своих бытовых нужд (обезболивание, устранение симптомов отравления, устранение аллергических реакций).

Аптечка для чрезвычайных ситуаций:

клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);

хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;

санитайзер для рук, спиртовые салфетки;

марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

2 пары резиновых перчаток;

специальные атравматические ножницы для быстрой разрезки одежды на пострадавшем

большой кусок ткани, на которой можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;

термоодеяло.

Не кладите в аптечку те средства и лекарства, которыми вы не умеете пользоваться. Если все же хотите взять их, узнайте заранее, как правильно их применять.

Сохраните рецепты для вашего лекарства (следите за сроком годности), а также имена и телефонные номера ваших врачей.

Аптечка для бытовых нужд: