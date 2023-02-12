Що покласти в тривожну валізку та аптечку на випадок НС
Тривожною валізкою називають міцний великий зручний рюкзак чи сумку. Вона потрібна для швидкої евакуації, щоб не витрачати час на збір речей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dovidka.info.
Що покласти в тривожну валізу
Складіть необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, ліків, інструментів та харчів.
У валізу покладіть:
- паспорт і копії всіх необхідних документів в поліетиленовій упаковці;
- гроші (банківські картки та готівку; розподіліть банкноти по різних місцях);
- паперову версію COVID-сертифікату;
- ключі від помешкання та машини;
- карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв’язку й обумовлене місце зустрічі вашої родини;
- зарядні пристрої для мобільних телефонів та павербанки (портативні зарядні пристрої);
- невеликий радіоприймач;
- ліхтарик, сірники, запальничку, свічки;
- запасний кнопковий телефон, комплект рацій;
- компас, годинник (бажано водонепроникний механічний);
- запасні батарейки;
- багатофункціональний інструмент (мультитул), що має лезо ножа, шило, викрутку, ножиці тощо;
- загострені ніж, сокиру;
- сигнальні засоби: свисток, фаєр;
- пакети для сміття;
- рулон широкого скотчу;
- блокнот, ручку, олівець або маркер;
- таблетки для очищення води
- нитки, голки;
- шнур синтетичний товщиною 4-5 мм, близько 20 м довжиною;
- аптечку;
- теплий одяг;
- спідню білизну та шкарпетки;
- надійне зручне взуття, бажано вологостійке;
- намет, каремат, спальник (якщо дозволяє місце);
- гігієнічні засоби;
- посуд (казанок, флягу, ложку, кружку);
- два літри питної води на одну людину (така кількість має покрити вашу мінімальну потребу на дві доби, і при цьому не зробить вашу тривожну валізу надто важкою);
- продукти харчування на два дні;
- відсканований архів фотографій та документів.
Покладіть у верхню чи бокову кишеню позначку з вашим іменем та контактами на випадок, якщо ви втратите рюкзак. За можливості, візьміть із собою фотографії рідних чи тих, з ким ви будете постійно поряд - це допоможе вам їх відшукати, якщо група розділиться.
Після того, як спакуєте речі, спробуйте підняти рюкзак і пройтися з ним. Якщо він заважкий, обов’язково оптимізуйте його вміст: важливо донести його до укриття без проблем.
У рюкзак та кишеню одягу дитини покладіть позначки з її ім’ям, роком народження, домашньою адресою, запланованим місцем призначення та інформацією про батьків - імена та контакти. Поясніть дитині, коли і як користуватися цією запискою.
Як підготувати аптечку
Підготуйте дві аптечки - одну для надзвичайних ситуацій (наприклад, на випадок поранення), другу для своїх побутових потреб (знеболення, усунення симптомів отруєння, усунення алергічних реакцій).
Аптечка для надзвичайних ситуацій:
- клапан з плівкою для проведення штучного дихання;
- засоби для зупинення кровотечі (турнікет чи кровоспинний бинт з гемостатичним засобом);
- хлоргексидин або спирт для дезінфекції ран;
- санітайзер для рук, спиртові серветки;
- марлеві серветки різних розмірів, нестерильні марлеві бинти;
- еластичні бинти з можливістю фіксації;
- 2 пари гумових рукавичок;
- спеціальні атравматичні ножиці для швидкого розрізання одягу на потерпілому
- великий шматок тканини, якою можна буде зафіксувати кінцівку постраждалого;
- термоковдра.
Не кладіть в аптечку ті засоби та ліки, якими ви не вмієте користуватися. Якщо все ж хочете їх взяти, дізнайтесь заздалегідь, як правильно їх застосовувати.
Збережіть рецепти для ваших ліків (стежте за терміном придатності), а також імена та телефонні номери ваших лікарів.
Аптечка для побутових потреб:
- пластирі різних розмірів;
- активоване вугілля від інтоксикації;
- препарат для зниження жару;
- препарат для знеболення;
- протиалергічний препарат;
- ліки від діареї;
- ліки від шлункової інфекції;
- краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
- ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
- запас масок.
Нагадаємо, раніше рятувальники дали поради, як діяти під час обвалу будівлі у разі вибуху і що робити, якщо ви опинилися під завалами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.