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Что положить в тревожный чемоданчик и аптечку на случай ЧС

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Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 12:09
Что положить в тревожный чемоданчик и аптечку на случай ЧС Фото: что положить в тревожный чемоданчик и аптечку на случай ЧС (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Тревожным чемоданчиком называют крепкий большой удобный рюкзак или сумку. Он нужен для быстрой эвакуации, чтобы не тратить время на сбор вещей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.

Что положить в тревожный чемоданчик

Положите необходимый минимум одежды, предметов гигиены, лекарств, инструментов и продовольствия.

В чемоданчик положите:

  • паспорт и копии всех необходимых документов в полиэтиленовой упаковке;
  • деньги (банковские карты и наличные деньги; распределите банкноты по разным местам);
  • бумажная версия COVID-сертификата;
  • ключи от квартиры и машины;
  • карту местности, а также информацию о способе связи и оговоренном месте встречи вашей семьи;
  • зарядные устройства для мобильных телефонов и павербанки (портативные зарядные устройства);
  • небольшой радиоприемник;
  • фонарик, спички, зажигалку, свечи;
  • запасной кнопочный телефон; комплект раций;
  • компас, часы (желательно водонепроницаемые механические);
  • запасные батарейки;
  • многофункциональный инструмент (мультитул), имеющий лезвие ножа, шило, отвертку, ножницы и т.п.;
  • остроконечный нож, топор;
  • сигнальные средства: свисток, файер;
  • пакеты для мусора;
  • рулон широкого скотча;
  • блокнот, ручку, карандаш или маркер;
  • таблетки для очистки воды
  • нити, иглы;
  • шнур синтетический толщиной 4-5 мм, около 20 м длиной;
  • аптечку;
  • теплая одежда;
  • нижнее белье и носки;
  • надежная удобная обувь, желательно влагостойкая;
  • палатка, каремат, спальник (если позволяет место);
  • гигиенические средства;
  • посуда (котелок, флягу, ложку, кружку);
  • два литра питьевой воды на одного человека (такое количество должно покрыть вашу минимальную потребность на двое суток, и при этом не сделает ваш тревожный чемодан слишком тяжелым);
  • продукты питания на два дня;
  • отсканированный архив фотографий и документов.

Положите в верхний или боковой карман метку с вашим именем и контактами на случай, если вы потеряете рюкзак. По возможности, возьмите с собой фотографии родных или тех, с кем вы будете постоянно рядом - это поможет вам их отыскать, если группа разделится.

После того, как упакуете вещи, попробуйте поднять рюкзак и пройтись с ним. Если он тяжеловат, обязательно оптимизируйте его содержимое: важно донести его до укрытия без проблем.

В рюкзак и карман одежды ребенка положите отметки с его именем, годом рождения, домашним адресом, запланированным местом назначения и информацией о родителях - имена и контакты. Объясните ребенку, когда и как использовать эту записку.

Что положить в тревожный чемоданчик и аптечку на случай ЧС

Как подготовить аптечку

Подготовьте две аптечки - одну для чрезвычайных ситуаций (например, в случае ранения), вторую для своих бытовых нужд (обезболивание, устранение симптомов отравления, устранение аллергических реакций).

Аптечка для чрезвычайных ситуаций:

  • клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания;
  • средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);
  • хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;
  • санитайзер для рук, спиртовые салфетки;
  • марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;
  • эластичные бинты с возможностью фиксации;
  • 2 пары резиновых перчаток;
  • специальные атравматические ножницы для быстрой разрезки одежды на пострадавшем
  • большой кусок ткани, на которой можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;
  • термоодеяло.

Не кладите в аптечку те средства и лекарства, которыми вы не умеете пользоваться. Если все же хотите взять их, узнайте заранее, как правильно их применять.

Сохраните рецепты для вашего лекарства (следите за сроком годности), а также имена и телефонные номера ваших врачей.

Аптечка для бытовых нужд:

  • пластыри разных размеров;
  • активированный уголь от интоксикации;
  • препарат для понижения жара;
  • препарат для обезболивания;
  • противоаллергический препарат;
  • лекарство от диареи;
  • лекарство от желудочной инфекции;
  • капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
  • лекарство, которое вы принимаете (дозировка по меньшей мере в неделю) с описанием способа применения и дозы;
  • запас масок.

Напомним, ранее спасатели дали советы, как действовать во время обрушения здания при взрыве и что делать, если вы оказались под завалами.

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