Что положить в тревожный чемоданчик и аптечку на случай ЧС
Тревожным чемоданчиком называют крепкий большой удобный рюкзак или сумку. Он нужен для быстрой эвакуации, чтобы не тратить время на сбор вещей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.
Что положить в тревожный чемоданчик
Положите необходимый минимум одежды, предметов гигиены, лекарств, инструментов и продовольствия.
В чемоданчик положите:
- паспорт и копии всех необходимых документов в полиэтиленовой упаковке;
- деньги (банковские карты и наличные деньги; распределите банкноты по разным местам);
- бумажная версия COVID-сертификата;
- ключи от квартиры и машины;
- карту местности, а также информацию о способе связи и оговоренном месте встречи вашей семьи;
- зарядные устройства для мобильных телефонов и павербанки (портативные зарядные устройства);
- небольшой радиоприемник;
- фонарик, спички, зажигалку, свечи;
- запасной кнопочный телефон; комплект раций;
- компас, часы (желательно водонепроницаемые механические);
- запасные батарейки;
- многофункциональный инструмент (мультитул), имеющий лезвие ножа, шило, отвертку, ножницы и т.п.;
- остроконечный нож, топор;
- сигнальные средства: свисток, файер;
- пакеты для мусора;
- рулон широкого скотча;
- блокнот, ручку, карандаш или маркер;
- таблетки для очистки воды
- нити, иглы;
- шнур синтетический толщиной 4-5 мм, около 20 м длиной;
- аптечку;
- теплая одежда;
- нижнее белье и носки;
- надежная удобная обувь, желательно влагостойкая;
- палатка, каремат, спальник (если позволяет место);
- гигиенические средства;
- посуда (котелок, флягу, ложку, кружку);
- два литра питьевой воды на одного человека (такое количество должно покрыть вашу минимальную потребность на двое суток, и при этом не сделает ваш тревожный чемодан слишком тяжелым);
- продукты питания на два дня;
- отсканированный архив фотографий и документов.
Положите в верхний или боковой карман метку с вашим именем и контактами на случай, если вы потеряете рюкзак. По возможности, возьмите с собой фотографии родных или тех, с кем вы будете постоянно рядом - это поможет вам их отыскать, если группа разделится.
После того, как упакуете вещи, попробуйте поднять рюкзак и пройтись с ним. Если он тяжеловат, обязательно оптимизируйте его содержимое: важно донести его до укрытия без проблем.
В рюкзак и карман одежды ребенка положите отметки с его именем, годом рождения, домашним адресом, запланированным местом назначения и информацией о родителях - имена и контакты. Объясните ребенку, когда и как использовать эту записку.
Как подготовить аптечку
Подготовьте две аптечки - одну для чрезвычайных ситуаций (например, в случае ранения), вторую для своих бытовых нужд (обезболивание, устранение симптомов отравления, устранение аллергических реакций).
Аптечка для чрезвычайных ситуаций:
- клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания;
- средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);
- хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;
- санитайзер для рук, спиртовые салфетки;
- марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;
- эластичные бинты с возможностью фиксации;
- 2 пары резиновых перчаток;
- специальные атравматические ножницы для быстрой разрезки одежды на пострадавшем
- большой кусок ткани, на которой можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;
- термоодеяло.
Не кладите в аптечку те средства и лекарства, которыми вы не умеете пользоваться. Если все же хотите взять их, узнайте заранее, как правильно их применять.
Сохраните рецепты для вашего лекарства (следите за сроком годности), а также имена и телефонные номера ваших врачей.
Аптечка для бытовых нужд:
- пластыри разных размеров;
- активированный уголь от интоксикации;
- препарат для понижения жара;
- препарат для обезболивания;
- противоаллергический препарат;
- лекарство от диареи;
- лекарство от желудочной инфекции;
- капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
- лекарство, которое вы принимаете (дозировка по меньшей мере в неделю) с описанием способа применения и дозы;
- запас масок.
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