Що перевірити перед купівлею квартири до настання холодів: 7 важливих правил

Напередодні осінньо-зимового сезону покупцям житла на первинному ринку варто порівнювати ціни не лише за "квадрат", але й комплексно оцінювати всю інженерну систему будинку.
Що необхідно перевірити перед придбанням квартири в новобудові, розповіла в коментарі РБК-Україна комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.
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Перед купівлею житла в новобудові, особливо в холодну пору року, Маріанна Бігунець радить зважати на сім основних правил:
"Головна порада для громадян, що напередодні холодів вирішать придбати житло в новобудові, – це порівнювати не окремі параметри, а повну модель проживання… Саме така сукупність характеристик дедалі більше визначатиме реальну цінність і майбутню ліквідність житла", – резюмує Маріанна Бігунець.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що основною вимогою покупців квартири стала автономність будинку. Власна генерація, автономне опалення та безперебійне живлення формують додаткову вартість житла й роблять його ліквіднішим.
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