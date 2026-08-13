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Що перевірити перед купівлею квартири до настання холодів: 7 важливих правил

09:05 13.08.2026 Чт
3 хв
Чому лише ціна та локація квартири вже не визначають її майбутню цінність
aimg Марія Волощук aimg Анастасія Мацепа
Фото: експертка розповіла, що потрібно перевірити перед купівлею квартири (Freepik)

Напередодні осінньо-зимового сезону покупцям житла на первинному ринку варто порівнювати ціни не лише за "квадрат", але й комплексно оцінювати всю інженерну систему будинку.

Що необхідно перевірити перед придбанням квартири в новобудові, розповіла в коментарі РБК-Україна комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.

Головне:

  • Мета та документи: вимоги до житла залежать від цілі купівлі, а надійність – від статусу землі й дозволів забудовника.
  • Інженерна автономія: важливо перевіряти стан теплоізоляції, тип опалення та перелік обладнання, підключеного до генератора.
  • Повний кошторис: підсумкова вартість житла буде включати ремонт, меблі, супутні платежі та валютні ризики.
  • Ліквідність: цінність квартири визначають автономність будинку, наявність укриття та можливість жити в ньому цілий рік.

На що звернути увагу перед придбанням квартири

Перед купівлею житла в новобудові, особливо в холодну пору року, Маріанна Бігунець радить зважати на сім основних правил:

  1. Ціль придбання. Перед купівлею квартири треба визначити, чи купується вона для основного проживання, здавання в оренду чи як інвестиція або запасне житло. Адже від мети залежатимуть вимоги до її площі та інфраструктури будинку.
  2. Документи та готовність об’єкту. Варто переглянути дозвільні документи, перевірити земельну ділянку та схеми фінансування. Також оцінити темпи зведення об'єкта та те, як забудовник виконував зобов'язання у попередніх проєктах.
  3. Тепло- та водопостачання. Слід з’ясувати тип опалення, роботу котельні й насосів, наявність резерву води, а також стан утеплення фасаду, вікон і покрівлі.
  4. Автономія. Треба попросити інформацію про обладнання будинку, яке підключене до резервного живлення та перевірити його потужність, тривалість роботи, запаси пального або місткість акумуляторів.
  5. Повна вартість заселення. До ціни новобудови треба додати майбутні витрати на ремонт, меблі, побутову техніку, а також супутні витрати: податки, юридичне оформлення, підключення комунікацій та обслуговування.
  6. Валютний фактор: Якщо вартість або залишок платежів прив'язані до іноземної валюти, важливо зрозуміти курс перерахунку, зафіксовані дати й можливі фінансові ризики в разі коливання гривні.
  7. Майбутня ліквідність: На подальшу ціну та попит житла впливатиме не лише географічний фактор, а й якість інженерії самого будинку, транспортна доступність, укриття, паркінг, соціальна інфраструктура та можливість комфортного проживання увесь рік.

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"Головна порада для громадян, що напередодні холодів вирішать придбати житло в новобудові, – це порівнювати не окремі параметри, а повну модель проживання… Саме така сукупність характеристик дедалі більше визначатиме реальну цінність і майбутню ліквідність житла", – резюмує Маріанна Бігунець.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що основною вимогою покупців квартири стала автономність будинку. Власна генерація, автономне опалення та безперебійне живлення формують додаткову вартість житла й роблять його ліквіднішим.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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