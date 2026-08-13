Что проверить перед покупкой квартиры до наступления холодов: 7 важных правил

В преддверии осенне-зимнего сезона покупателям жилья на первичном рынке следует сравнивать цены не только за "квадрат", но и комплексно оценивать всю инженерную систему дома.
Что необходимо проверить перед приобретением квартиры в новостройке, рассказала в комментарии РБК-Украина коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец.
Главное:
Перед покупкой жилья в новостройке, особенно в холодное время года, Марианна Бегунец советует учитывать семь основных правил:
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"Главный совет для граждан, что накануне холодов решат приобрести жилье в новостройке, – это сравнивать не отдельные параметры, а полную модель проживания… Именно такая совокупность характеристик будет все больше определять реальную ценность и будущую ликвидность жилья", – резюмирует Марианна Бигунец.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что основным требованием покупателей квартиры стала автономность дома. Собственная генерация, автономное отопление и бесперебойное питание формируют дополнительную стоимость жилья и делают его более ликвидным.
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