Що перевірити перед купівлею квартири до настання холодів: 7 важливих правил
Напередодні осінньо-зимового сезону покупцям житла на первинному ринку варто порівнювати ціни не лише за "квадрат", але й комплексно оцінювати всю інженерну систему будинку.
Що необхідно перевірити перед придбанням квартири в новобудові, розповіла в коментарі РБК-Україна комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.
Головне:
- Мета та документи: вимоги до житла залежать від цілі купівлі, а надійність – від статусу землі й дозволів забудовника.
- Інженерна автономія: важливо перевіряти стан теплоізоляції, тип опалення та перелік обладнання, підключеного до генератора.
- Повний кошторис: підсумкова вартість житла буде включати ремонт, меблі, супутні платежі та валютні ризики.
- Ліквідність: цінність квартири визначають автономність будинку, наявність укриття та можливість жити в ньому цілий рік.
На що звернути увагу перед придбанням квартири
Перед купівлею житла в новобудові, особливо в холодну пору року, Маріанна Бігунець радить зважати на сім основних правил:
- Ціль придбання. Перед купівлею квартири треба визначити, чи купується вона для основного проживання, здавання в оренду чи як інвестиція або запасне житло. Адже від мети залежатимуть вимоги до її площі та інфраструктури будинку.
- Документи та готовність об’єкту. Варто переглянути дозвільні документи, перевірити земельну ділянку та схеми фінансування. Також оцінити темпи зведення об'єкта та те, як забудовник виконував зобов'язання у попередніх проєктах.
- Тепло- та водопостачання. Слід з’ясувати тип опалення, роботу котельні й насосів, наявність резерву води, а також стан утеплення фасаду, вікон і покрівлі.
- Автономія. Треба попросити інформацію про обладнання будинку, яке підключене до резервного живлення та перевірити його потужність, тривалість роботи, запаси пального або місткість акумуляторів.
- Повна вартість заселення. До ціни новобудови треба додати майбутні витрати на ремонт, меблі, побутову техніку, а також супутні витрати: податки, юридичне оформлення, підключення комунікацій та обслуговування.
- Валютний фактор: Якщо вартість або залишок платежів прив'язані до іноземної валюти, важливо зрозуміти курс перерахунку, зафіксовані дати й можливі фінансові ризики в разі коливання гривні.
- Майбутня ліквідність: На подальшу ціну та попит житла впливатиме не лише географічний фактор, а й якість інженерії самого будинку, транспортна доступність, укриття, паркінг, соціальна інфраструктура та можливість комфортного проживання увесь рік.
"Головна порада для громадян, що напередодні холодів вирішать придбати житло в новобудові, – це порівнювати не окремі параметри, а повну модель проживання… Саме така сукупність характеристик дедалі більше визначатиме реальну цінність і майбутню ліквідність житла", – резюмує Маріанна Бігунець.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що основною вимогою покупців квартири стала автономність будинку. Власна генерація, автономне опалення та безперебійне живлення формують додаткову вартість житла й роблять його ліквіднішим.
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