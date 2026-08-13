Что проверить перед покупкой квартиры до наступления холодов: 7 важных правил

В преддверии осенне-зимнего сезона покупателям жилья на первичном рынке следует сравнивать цены не только за "квадрат", но и комплексно оценивать всю инженерную систему дома.

Что необходимо проверить перед приобретением квартиры в новостройке, рассказала в комментарии РБК-Украина коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец .

Главное:

Цели и документы: требования к жилью зависят от целой покупки, а надежность – от статуса земли и разрешений застройщика.

требования к жилью зависят от целой покупки, а надежность – от статуса земли и разрешений застройщика. Инженерная автономия: важно проверять состояние теплоизоляции, тип отопления и перечень оборудования, подключенного к генератору.

важно проверять состояние теплоизоляции, тип отопления и перечень оборудования, подключенного к генератору. Полная смета: итоговая стоимость жилья будет включать в себя ремонт, мебель, сопутствующие платежи и валютные риски.

итоговая стоимость жилья будет включать в себя ремонт, мебель, сопутствующие платежи и валютные риски. Ликвидность: ценность квартиры определяют автономность дома, наличие укрытия и возможность жить в нем круглый год.

На что обратить внимание перед покупкой квартиры

Перед покупкой жилья в новостройке, особенно в холодное время года, Марианна Бегунец советует учитывать семь основных правил:

Цель приобретения. Перед покупкой квартиры нужно определить, покупается ли она для основного проживания, сдачи в аренду или как инвестиция или запасное жилье. Ведь от цели будут зависеть требования к ее площади и инфраструктуре дома. Документы и готовность к объекту. Следует пересмотреть разрешительные документы, проверить земельный участок и схемы финансирования. Также оценить темпы строительства объекта и то, как застройщик выполнял обязательства в предыдущих проектах. Тепло- и водоснабжение. Следует узнать тип отопления, работу котельной и насосов, наличие резерва воды, также состояние утепления фасада, окон и кровли. Автономия. Следует попросить информацию об оборудовании дома, подключенного к резервному питанию и проверить его мощность, продолжительность работы, запасы горючего или емкость аккумуляторов. Полная цена заселения. К цене новостройки следует добавить будущие затраты на ремонт, мебель, бытовую технику, а также сопутствующие расходы: налоги, юридическое оформление, подключение коммуникаций и обслуживание. Валютный фактор: Если стоимость или остаток платежей привязаны к иностранной валюте, важно понять курс перерасчета, зафиксированные даты и возможные финансовые риски в случае колебания гривны. Будущая ликвидность: На дальнейшую цену и спрос на жилье будет влиять не только географический фактор, но и качество инженерии самого дома, транспортная доступность, укрытие, паркинг, социальная инфраструктура и возможность комфортного проживания весь год.

"Главный совет для граждан, что накануне холодов решат приобрести жилье в новостройке, – это сравнивать не отдельные параметры, а полную модель проживания… Именно такая совокупность характеристик будет все больше определять реальную ценность и будущую ликвидность жилья", – резюмирует Марианна Бигунец.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что основным требованием покупателей квартиры стала автономность дома. Собственная генерация, автономное отопление и бесперебойное питание формируют дополнительную стоимость жилья и делают его более ликвидным.