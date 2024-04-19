Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта

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Що означає знищення Ту-22МЗ

За словами експерта, те, що Україна збільшує й розширює спроможності свідчать зокрема нещодавні удари по аеродрому в Джанкої, по російських радарах у Мордовії й Брянській області, а тепер ще збиття літака Ту-22МЗ.

"Це все говорить про те, що збільшуються наші спроможності. Як наслідок ми можемо діставати набагато далі й загрожувати вже і стратегічній авіації при чому не тільки в повітрі, а більше на землі. Тому що аеродром в "Оленьї" тепер не є недосяжною ціллю для українських дронів, які я думаю будуть застосовані", - пояснює Мусієнко.

На його думку, все це разом є системною роботою для того, щоб в тому числі протидіяти стратегічній авіації й аби російські "ТУшки" не підлітали близько до України.

"Мова йде про Ту-22М3. Оскільки Ту-95, на жаль, вони ще можуть застосовувати, це ще далеко..Але по Ту-95 рішення будуть в тому, щоб уразити їх саме на аеродромах", - вважає Мусієнко.

Про перші збиття ракет Х-22

Експерт також наголошує, перші збиття Україною ракет Х-22 свідчить про те, що попри нестачу систем ППО наші захисники вживають заходів, щоб збивати такі цілі в межах існуючих можливостей.

"Зараз українськими Силами оборони, поки ми чекаємо від наших партнерів підтримку, застосовуються різні засоби, зокрема протидії системам РЕБ, і дронам, і окремим ракетам, зокрема Х-22. Це вже таке комплексне рішення не тільки партнерів, а й України, яка створює додаткові можливості, щоб ці ракети можна було вражати. Тобто поки ми чекаємо допомоги й більшої кількості систем від наших друзів, ми ще й застосовуємо свої можливості", - каже Мусієнко.

Чи очікувати зменшення ракетних атак

На питання, чи очікувати українцям на зменшення масованих ракетних атак після збиття ворожого Ту-22М3 та ракет Х-22, експерт відповів, що тут радше варто говорити про те, що вживатимемо дій, аби такі атаки мінімізувати.

"Я думаю буде робитися все, щоб наслідки від цих масованих атак були не настільки значними. Щоб мінімізувати їх. Оце буде робитися точно. На жаль, ми ще не можемо в повній мірі убезпечитися від таких атак, але відповідна робота все ж ведеться", - підсумував Мусієнко.

Передісторія

Нагадаємо, що військовий літак Ту-22М3 сьогодні був збитий в небі над Ставропольським краєм РФ. Саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста, зокрема Дніпро та область.

Як повідомили джерела РБК-Україна в Силах оборони, збити ворожий літак вдалося завдяки модифікованому ЗРК С-200 за 300 км від України (офіційно заявлено, що його знищили "засобами", якими раніше збили літак радіолокаційного виявлення А-50).

Варто зазначити, що після знищення другий літак був змушений розвернутися, а значить ще низка ракет не була випущена по нашій країні.

Ураження "пташки" підтвердили офіційно в Повітряних силах та ГУР. Там кажуть, що це була спецоперація Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.

Розвідники зазначили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Своєю чергою речник Повітряних сил України Євлаш назвав це "вендетою за атаку мирних міст" та уточнив, що сили ППО вперше збили дві ракети Х-22, які й випустив цей бомбардувальник.

