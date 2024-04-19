У Росії впав військовий літак Ту-22М3: бив вночі ракетами по Україні

У Ставропольському краї Російської Федерації зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, що кілька годин тому запускав ракети по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ставропольського краю Володимира Володимирова.

"На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися", - зазначив він.

Згодом Володимиров повідомив, що знайдено двох льотчиків із літака.

"Вони живі, веземо в лікарню. На місце події виїхали всі служби", - написав він.

Міністерство оборони Росії підтвердило катастрофу Ту-22М3 у Ставропольському краї.

"Літак зазнав аварії після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування. Попередньо причиною аварії стала технічна несправність. Три члени екіпажу евакуювалися, триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на кадрах падає літак Ту-22М3 ВКС РФ, який вночі запускав ракети по Україні.

Російські ЗМІ оприлюднили відео падіння борту, що палає.