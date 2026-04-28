Що означає "Сакура" в застосунку УЗ: на популярний маршрут випустили флагманський поїзд

У застосунку "Укрзалізниці" пасажири помітили нову позначку "Сакура" біля квитків на поїзд №81/82 Київ - Ужгород. Це викликало запитання: що це означає і чи змінюється сам поїзд.

Головне: Нове маркування: У застосунку УЗ біля квитків на поїзд Київ - Ужгород з'явилася іконка сакури, що викликало ажіотаж серед користувачів.

У застосунку УЗ біля квитків на поїзд Київ - Ужгород з'явилася іконка сакури, що викликало ажіотаж серед користувачів. Суть змін: Це запуск флагманського поїзда з вагонами українського виробництва 2026 року, обладнаних за найвищими стандартами комфорту.

Це запуск флагманського поїзда з вагонами українського виробництва 2026 року, обладнаних за найвищими стандартами комфорту. Сервіс: У вагонах є дитячі манежі, інклюзивні пандуси та система клімат-контролю, яку вмикають ще до посадки пасажирів.

У вагонах є дитячі манежі, інклюзивні пандуси та система клімат-контролю, яку вмикають ще до посадки пасажирів. Японський стиль: Проєкт є жестом вдячності Японії за підтримку; пасажирам доступні тематичне меню, настільні ігри та культурний контент.

Проєкт є жестом вдячності Японії за підтримку; пасажирам доступні тематичне меню, настільні ігри та культурний контент. Контекст: УЗ почала масштабне оновлення цього маршруту (№81/82) через тривалі скарги пасажирів на старий рухомий склад.

Що означає позначка "Сакура"

В "Укрзалізниці" пояснили, що це не окремий новий маршрут, а сигнал про оновлення поїзда. Саме на напрямку Київ - Ужгород розпочали поступову заміну старих вагонів на нові та модернізовані. Позначка "Сакура" означає, що частина складу вже оновлюється, а згодом зміниться весь поїзд.

У компанії зазначають, що так реагують на численні скарги пасажирів щодо стану вагонів. Нове маркування символізує перехід до сучаснішого рівня сервісу.



Пасажири 28 квітня почали цікавитися новою позначкою в додатку УЗ (скріншот із соцмережі Threads)

Що являє собою поїзд "Сакура"

28 квітня "Укрзалізниця" офіційно запустила флагманський поїзд "Сакура", сформований із нових вагонів українського виробництва 2026 року, а також модернізованих дитячих вагонів.

Поїзд створили на базі маршруту №81 Київ - Ужгород. Назва символічна: обидва міста відомі весняним цвітінням сакур. Проєкт реалізують за підтримки Японії, а сам поїзд позиціонують як символ партнерства між країнами.

Чим відрізняються нові вагони

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко напередодні розповіла, що нові вагони - це частина великого оновлення "Укрзалізниці". Загалом планується отримати 100 таких вагонів до 2028 року. Вони мають:

покращені полиці та більше простору,

сучасні системи кондиціонування,

оновлені акумулятори (дозволяють налаштовувати температуру ще до посадки),

інклюзивні елементи (зокрема пандуси),

дитячі зони - зі сповивальними столиками та манежами.

Окрім технічних змін, у поїзді з’явилися і тематичні елементи: