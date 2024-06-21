UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що означає "надання Україні пріоритету в постачанні ракет Patriot"? Пояснення Пентагону

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США змінили пріоритети найближчих продажів ракет Patriot і Nasams іншим країнам на користь України. Це означає, що Україна отримуватиме ці ракети пришвидшеними темпами для захисту своєї інфраструктури, яку РФ намагається знищити до зими.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

“На практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватись швидше, щоб надати їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими”, – зазначив Пет Райдер.

Також він пояснив, чому це рішення ухвалили зараз, а не раніше. За його словами, це сталося у зв'язку із посиленням атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну", – сказав речник Пентагону, відповідаючи на запитання.

Нагадаємо, що США дозволили ЗСУ бити американською зброєю по РФ біля усіх прикордонних регіонів України, звідки окупанти атакують країну.

Як повідомляло РБК-Україна, перші надані Україні винищувачі F-16, які очікуються влітку, будуть захищати Харків від російських ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні