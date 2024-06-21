Что означает "предоставление Украине приоритета в поставках ракет Patriot"? Объяснение Пентагона

"На практике это будет означать, что запасы Украины будут пополняться быстрее, чтобы предоставить им возможность и дальше защищать свою критическую инфраструктуру и гражданское население с приближением зимы", - отметил Пет Райдер.

Также он объяснил, почему это решение было принято сейчас, а не раньше. По его словам, это произошло в связи с усилением атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетическую систему и инфраструктуру перед зимой, поэтому украинцы срочно нуждаются в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Это то, о чем также говорил министр Остин. Поэтому ускоренная поставка Украине дополнительных ракет - это про выживание. Именно это побудило к решению изменить запланированные в ближайшее время поставки критически важных ракет в ПВО для отправки их в Украину", - сказал спикер Пентагона, отвечая на вопрос.