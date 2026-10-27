Що отримає Україна, якщо в Ізраїлі до влади прийде опозиція: пояснення експертів

Об'єднана ізраїльська опозиція на словах значно більше підтримує Україну, ніж коаліція Біньяміна Нетаньягу. У разі її перемоги Україна може розраховувати на активніший діалог щодо протидії Ірану і обмін досвідом у боротьбі з дронами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна .

Хто кидає виклик Нетаньягу

Цього разу проти прем'єра виступила об'єднана опозиція з чотирьох досить різних сил:

альянс "Разом" Нафталі Беннета та Яїра Лапіда;

право-світська партія "Наш дім Ізраїль";

центристська "Яшар" Гаді Айзенкота;

лівоцентристська партія "Демократи".

Що зміниться для України

"Партії опозиції на декларативному рівні набагато більше за Україну, ніж партії коаліції", - розповіла РБК-Україна адвокатка і журналістка ізраїльського видання Maariv Софі Рон-Морія.

Для України це може означати активніший діалог щодо протидії Ірану, ефективніший обмін досвідом у боротьбі з дронами та співпрацю в інших сферах. Крім того, опозиція прагне відновити відносини з Євросоюзом, що для України теж позитивний сигнал.

У чому різниця з Нетаньягу

У питаннях безпеки, зокрема щодо Ірану і ХАМАСу, позиції влади й опозиції відрізняються хіба що риторикою.

"Єдине, в чому опозиційні партії відрізняються від влади, - вони все ж таки не готові продовжувати війну в тому форматі, у якому її веде Нетаньягу", - пояснив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Один зі співрозмовників РБК-Україна порівнює можливі зміни з Угорщиною після відходу Орбана: зовнішня політика помітно змінюється, але в межах того, що готове прийняти суспільство.