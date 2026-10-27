Що отримає Україна, якщо в Ізраїлі до влади прийде опозиція: пояснення експертів
Об'єднана ізраїльська опозиція на словах значно більше підтримує Україну, ніж коаліція Біньяміна Нетаньягу. У разі її перемоги Україна може розраховувати на активніший діалог щодо протидії Ірану і обмін досвідом у боротьбі з дронами.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Хто кидає виклик Нетаньягу
Цього разу проти прем'єра виступила об'єднана опозиція з чотирьох досить різних сил:
- альянс "Разом" Нафталі Беннета та Яїра Лапіда;
- право-світська партія "Наш дім Ізраїль";
- центристська "Яшар" Гаді Айзенкота;
- лівоцентристська партія "Демократи".
Що зміниться для України
"Партії опозиції на декларативному рівні набагато більше за Україну, ніж партії коаліції", - розповіла РБК-Україна адвокатка і журналістка ізраїльського видання Maariv Софі Рон-Морія.
Для України це може означати активніший діалог щодо протидії Ірану, ефективніший обмін досвідом у боротьбі з дронами та співпрацю в інших сферах. Крім того, опозиція прагне відновити відносини з Євросоюзом, що для України теж позитивний сигнал.
У чому різниця з Нетаньягу
У питаннях безпеки, зокрема щодо Ірану і ХАМАСу, позиції влади й опозиції відрізняються хіба що риторикою.
"Єдине, в чому опозиційні партії відрізняються від влади, - вони все ж таки не готові продовжувати війну в тому форматі, у якому її веде Нетаньягу", - пояснив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Один зі співрозмовників РБК-Україна порівнює можливі зміни з Угорщиною після відходу Орбана: зовнішня політика помітно змінюється, але в межах того, що готове прийняти суспільство.
Кампанія в Ізраїлі виходить на фініш у гострій атмосфері. Напередодні виборів Нетаньягу опублікував у соцмережі X згенероване штучним інтелектом зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом. Тим часом у самому Тель-Авіві тисячі людей вийшли на мітинг проти прем'єра.
Нетаньягу заручився підтримкою Вашингтона: президент США Дональд Трамп підтримав його напередодні виборів.