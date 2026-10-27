ua en ru
Вт, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Що отримає Україна, якщо в Ізраїлі до влади прийде опозиція: пояснення експертів

07:38 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль aimg Роман Кот
Що отримає Україна, якщо в Ізраїлі до влади прийде опозиція: пояснення експертів Фото: що може змінитися для України, якщо на виборах в Ізраїлі переможе опозиція (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Об'єднана ізраїльська опозиція на словах значно більше підтримує Україну, ніж коаліція Біньяміна Нетаньягу. У разі її перемоги Україна може розраховувати на активніший діалог щодо протидії Ірану і обмін досвідом у боротьбі з дронами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Хто кидає виклик Нетаньягу

Цього разу проти прем'єра виступила об'єднана опозиція з чотирьох досить різних сил:

  • альянс "Разом" Нафталі Беннета та Яїра Лапіда;
  • право-світська партія "Наш дім Ізраїль";
  • центристська "Яшар" Гаді Айзенкота;
  • лівоцентристська партія "Демократи".

Що зміниться для України

"Партії опозиції на декларативному рівні набагато більше за Україну, ніж партії коаліції", - розповіла РБК-Україна адвокатка і журналістка ізраїльського видання Maariv Софі Рон-Морія.

Для України це може означати активніший діалог щодо протидії Ірану, ефективніший обмін досвідом у боротьбі з дронами та співпрацю в інших сферах. Крім того, опозиція прагне відновити відносини з Євросоюзом, що для України теж позитивний сигнал.

У чому різниця з Нетаньягу

У питаннях безпеки, зокрема щодо Ірану і ХАМАСу, позиції влади й опозиції відрізняються хіба що риторикою.

"Єдине, в чому опозиційні партії відрізняються від влади, - вони все ж таки не готові продовжувати війну в тому форматі, у якому її веде Нетаньягу", - пояснив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Один зі співрозмовників РБК-Україна порівнює можливі зміни з Угорщиною після відходу Орбана: зовнішня політика помітно змінюється, але в межах того, що готове прийняти суспільство.

Кампанія в Ізраїлі виходить на фініш у гострій атмосфері. Напередодні виборів Нетаньягу опублікував у соцмережі X згенероване штучним інтелектом зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом. Тим часом у самому Тель-Авіві тисячі людей вийшли на мітинг проти прем'єра.

Нетаньягу заручився підтримкою Вашингтона: президент США Дональд Трамп підтримав його напередодні виборів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Нетаньяху
Новини
Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву
Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід