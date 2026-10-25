У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на мітинг проти Нетаньягу: що відомо

У Тель-Авіві тисячі людей взяли участь в антиурядовій демонстрації за три дні до загальних виборів в Ізраїлі. Протестувальники вимагають відповідальності за провал у запобіганні нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Акцію організувала "Жовтнева рада" (October Council) - об’єднання родин загиблих і людей, захоплених у заручники палестинськими бойовиками.

Учасники мітингу пройшли від площі Рабина до площі заручників, яка раніше неодноразово ставала місцем протестів із вимогою звільнити полонених у секторі Гази.

Багато ізраїльтян розглядають майбутні вибори як оцінку роботи уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який перебуває при владі з кінця 2022 року.

"Ті, хто керував нами останні чотири роки, впоралися зі своїм завданням просто жахливо", - заявила AFP 68-річна учасниця протесту Гадас Фоєрштейн.

"Ізраїль ще ніколи не опинявся в такій ситуації, як зараз", - додала вона.

У демонстрації також взяли участь лідери чотирьох основних опозиційних партій. Серед них - Гаді Айзенкот, рейтинг якого майже зрівнявся з рейтингом Нетаньягу.

Чому протестують проти уряду Нетаньягу

Протестувальники та опозиційні партії вимагають створити незалежну державну слідчу комісію, яка розслідуватиме провали у сфері безпеки, що передували нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

"За три дні до виборів ми проведемо підсумковий захід, що ознаменує три роки боротьби за встановлення істини, притягнення винних до відповідальності та створення державної слідчої комісії", - заявили в "Жовтневій раді".

Уряд Нетаньягу відмовився створювати незалежну комісію. Натомість влада запропонувала сформувати орган, до якого увійшли б представники правлячої коаліції та опозиції в рівних частках.

Однак лідери опозиції заявили, що бойкотуватимуть таку комісію, оскільки її склад визначатимуть політики.

Останні опитування, оприлюднені перед набуттям чинності заборони на публікацію результатів, показали, що жоден із політичних блоків не отримає більшості місць у новому парламенті Ізраїлю.