"Що?!": Орбан обурився через заяву Столтенберга про майбутнє України в НАТО

Прем'єр поширив у своєму Twitter публікацію видання Politico, у якій процитовані слова Столтенберга на брифінгу у Києві, де він заявив, що Україна належить до євроатлантичної родини. "Законне місце України - у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим".

Орбан емоційно прокоментував цю публікацію: "Що?!".

Нагадаємо, нещодавно Україна не здатна фінансувати себе, і назвав державу "неіснуючою" у фінансовому сенсі.

Раніше Орбан заявляв, що мета Росії - перетворити Україну на "некеровану руїну", щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", і вони вже нібито досягли успіху, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

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