"Что?!": Орбан возмутился заявлением Столтенберга о будущем Украины в НАТО

Премьер распространил в своем Twitter публикацию издания Politico, в которой процитированы слова Столтенберга на брифинге в Киеве, где он заявил, что Украина принадлежит к евроатлантической семье. "Законное место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

Орбан эмоционально прокомментировал эту публикацию: "Что?!"

Напомним, недавно Украина не способна финансировать себя, и назвал государство "несуществующим" в финансовом смысле.

Ранее Орбан заявлял, что цель России - превратить Украину в "неуправляемую руину", чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", и они уже якобы добились успеха, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

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