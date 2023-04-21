RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Что?!": Орбан возмутился заявлением Столтенберга о будущем Украины в НАТО

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна стать членом Альянса в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Twitter.

Премьер распространил в своем Twitter публикацию издания Politico, в которой процитированы слова Столтенберга на брифинге в Киеве, где он заявил, что Украина принадлежит к евроатлантической семье. "Законное место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

Орбан эмоционально прокомментировал эту публикацию: "Что?!"

Напомним, недавно Украина не способна финансировать себя, и назвал государство "несуществующим" в финансовом смысле.

Ранее Орбан заявлял, что цель России - превратить Украину в "неуправляемую руину", чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", и они уже якобы добились успеха, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ОрбанВенгрияНАТОЙенс Столтенберг