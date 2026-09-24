Що не оподатковується під час поділу майна при розлученні: роз'яснення ДПС

Після розлучення подружжя може поділити спільне майно між собою. Якщо в результаті такого поділу одному з них дістається квартира, автомобіль або гроші, сплачувати податки з цього не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України .

Яке майно не оподатковується

Йдеться про майно та кошти, які подружжя отримало під час поділу спільної сумісної власності.

Такий поділ може відбутися:

за рішенням суду після розірвання шлюбу або визнання його недійсним;

за добровільною домовленістю подружжя відповідно до вимог Сімейного кодексу України.

Наприклад, після розлучення подружжя домовилося, що квартира залишається одному, а другий отримує автомобіль або певну суму грошей. Вартість такого майна та отримані кошти не включаються до оподатковуваного доходу.

Чи треба платити військовий збір

Військовий збір у такому випадку також не сплачується.

У податковій пояснюють, що доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи, звільняються і від військового збору. Поділ спільного майна подружжя належить до таких випадків.

Чи потрібно подавати декларацію

Саме через отримання квартири, автомобіля або грошей під час поділу майна подавати річну декларацію не потрібно.

Якщо людина все ж подає декларацію з інших причин, отримане під час поділу майно або кошти потрібно зазначити серед доходів, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу.