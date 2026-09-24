Что не облагается налогом во время раздела имущества при разводе: разъяснение ГНС

После развода супруги могут поделить общее имущество между собой. Если в результате такого деления одному из них достается квартира, автомобиль или деньги, платить налоги с этого не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины .

Какое имущество не облагается налогом

Речь идет об имуществе и средствах, которые супруги получили во время раздела общей совместной собственности.

Такое деление может произойти:

по решению суда после расторжения брака или признания его недействительным;

по добровольной договоренности супругов согласно требованиям Семейного кодекса Украины.

Например, после развода супруги договорились, что квартира остается одному, а второй получает автомобиль или определенную сумму денег. Стоимость такого имущества и полученные средства не включаются в налогооблагаемый доход.

Нужно ли платить военный сбор

Военный сбор в таком случае также не уплачивается.

В налоговой объясняют, что доходы, не включаемые в общий налогооблагаемый доход физического лица, освобождаются и от военного сбора. Разделение общего имущества супругов относится к таким случаям.

Нужно ли подавать декларацию

Именно из-за получения квартиры, автомобиля или денег во время раздела имущества подавать годовую декларацию не нужно.

Если человек все же подает декларацию по другим причинам, полученное во время раздела имущество или средства нужно указать среди доходов, не включаемых в общий годовой налогооблагаемый доход.