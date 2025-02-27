Що, окрім угоди, Зеленський та Трамп обговорюватимуть у Вашингтоні: відповідь МЗС

Український президент Володимир Зеленський їде до Вашингтону для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Окрім угоди про рідкісноземельні метали, вони обговорюватимуть також подальшу підтримку України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.
"Думаю, що якраз будуть обговорювати подальшу підтримку. І, скажімо так, які наступні кроки, документи, будуть продовженням цієї рамкової угоди", - сказав Тихий.
Адже, як зазначив речник МЗС, текст угоди сторони погодили, а от що буде далі - ні.
"Конкретні угоди, про створення самого фонду, далі домовленості, які будуть іти за цією рамковою угодою. І я думаю, саме на цьому нас сконцентрується завтра делегація", - додав Тихий.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 лютого вилетів до США. Там він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. В ході переговорів, зокрема, планується підписання угоди між країнами, що включає документ про "рідкісноземи".
Як уточнював Зеленський, зустріч із президентом США Дональдом Трампом є важливою. Коментуючи, зокрема, сам документ, Зеленський зазначав, що угода між Україною та США про рідкісноземельні метали може мати великий успіх або "тихенько пройти".
Щодо Трампа, то, за його словами, підписуючи угоду зі США, Україна автоматично отримає "деякі гарантії безпеки". Адже американські інвестори будуть присутні в Україні і Європа за всім уважно стежитиме.
Додамо, що Україна після угоди про рідкісноземельні метали планує підписати зі США ще одну угоду. Вона стосуватиметься інвестиційного фонду.
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