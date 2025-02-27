Що, окрім угоди, Зеленський та Трамп обговорюватимуть у Вашингтоні: відповідь МЗС

"Думаю, що якраз будуть обговорювати подальшу підтримку. І, скажімо так, які наступні кроки, документи, будуть продовженням цієї рамкової угоди", - сказав Тихий.

Адже, як зазначив речник МЗС, текст угоди сторони погодили, а от що буде далі - ні.

"Конкретні угоди, про створення самого фонду, далі домовленості, які будуть іти за цією рамковою угодою. І я думаю, саме на цьому нас сконцентрується завтра делегація", - додав Тихий.