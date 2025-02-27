Что, кроме соглашения, Зеленский и Трамп будут обсуждать в Вашингтоне: ответ МИД

Украинский президент Владимир Зеленский едет в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме соглашения о редкоземельных металлах, они будут обсуждать также дальнейшую поддержку Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.
"Думаю, что как раз будут обсуждать дальнейшую поддержку. И, скажем так, какие следующие шаги, документы, будут продолжением этого рамочного соглашения", - сказал Тихий.
Ведь, как отметил спикер МИД, текст соглашения стороны согласовали, а вот что будет дальше - нет.
"Конкретные соглашения, о создании самого фонда, далее договоренности, которые будут идти по этому рамочному соглашению. И я думаю, именно на этом нас сконцентрируется завтра делегация", - добавил Тихий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля вылетел в США. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля. В ходе переговоров, в частности, планируется подписание соглашения между странами, включающего документ о "редкоземах".
Как уточнял Зеленский, встреча с президентом США Дональдом Трампом является важной. Комментируя, в частности, сам документ, Зеленский отмечал, что соглашение между Украиной и США о редкоземельных металлах может иметь большой успех или "тихонько пройти".
Что касается Трампа, то, по его словам, подписывая соглашение с США, Украина автоматически получит "некоторые гарантии безопасности". Ведь американские инвесторы будут присутствовать в Украине и Европа за всем внимательно будет следить.
Добавим, что Украина после соглашения о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно будет касаться инвестиционного фонда.
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