Что, кроме соглашения, Зеленский и Трамп будут обсуждать в Вашингтоне: ответ МИД

"Думаю, что как раз будут обсуждать дальнейшую поддержку. И, скажем так, какие следующие шаги, документы, будут продолжением этого рамочного соглашения", - сказал Тихий.

Ведь, как отметил спикер МИД, текст соглашения стороны согласовали, а вот что будет дальше - нет.

"Конкретные соглашения, о создании самого фонда, далее договоренности, которые будут идти по этому рамочному соглашению. И я думаю, именно на этом нас сконцентрируется завтра делегация", - добавил Тихий.