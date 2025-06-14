Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото)

Що б не порушити діловий стиль і почуватися комфортно - Андре Тан розповів, що носити в офіс влітку.
РБК-Україна ділиться модними порадами дизайнера з посиланням на його допис в Instagram.
Базова річ для офісу влітку. Лляна або бавовняна сукня-сорочка "дихає", не виглядає суворо та вдало поєднується з босоніжками на невисокому підборі.
І підходить не лише для роботи, а й прогулянок!
Стиліст радить віддавати перевагу варіантам з жилетом або легкою безрукавкою: вони не перегрівають та створюють елегантний образ.
Окремі елементи такого костюма легко комбінувати з базовими речами гардероба та будь-яким взуттям.
Хочете почуватися легко та стильно? Замініть звичні штани на бермуди. Вони вдало поєднуються з вільною сорочкою або бавовняним топом.
А особливо стильним варіантом для офісу дизайнер назвав шорти в смужку. Ними ви точно підкорите усіх навколо.
На літо піджак - не варіант. А от жилет без рукавів у поєднанні з класичними брюками допоможе створити діловий, лаконічний та водночас дихаючий образ.
Найкращим доповненням до такого "луку" стануть лофери або босоніжки.
Тан радить поверх базової майки накинути напівпрозору сорочку або блузу з мереживом. Це поєднання виглядає цікаво та легко.
Такий образ не є відвертим. Він додає легкості та фактури, що ідеально для літнього сезону.
"Блузи з прозорого матеріалу або з мережива - особливий акцент літа", - наголосив дизайнер.
Для створення вдалого образу на роботу враховуйте особистий комфорт і не бійтеся експериментувати.
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