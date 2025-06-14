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Шкіряний піджак і штани: Маша Єфросиніна показала стильний образ для холодного літа

Субота 14 червня 2025 08:43
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Шкіряний піджак і штани: Маша Єфросиніна показала стильний образ для холодного літа Маша Єфросиніна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча Маша Єфросиніна порадувала шанувальників новим стильним виходом. У своєму блозі зірка показала ефектний образ у шкіряному піджаку і штанах, який ідеально підходить для прохолодного літнього дня. Образ вийшов елегантним і універсальним - як для ділових зустрічей, так і для вечірньої прогулянки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ведучої.

Який "лук" обрала Єфросиніна

Для повсякденного образу телеведуча обрала білу базову футболку і чорні широкі штани з високою посадкою. Майку вона заправила в штани, а також підкреслила лінію талії ременем від відомого бренду.

Такий лук вона доповнила чорними слінгбеками. Зазначимо, що слінгбеки - це жіноче взуття з відкритою п'ятою і ремінцем навколо неї. Єфросиніна вибрала класичну модель з підбором-рюмочкою і з вузьким носком.

Шкіряний піджак і штани: Маша Єфросиніна показала стильний образ для холодного літа

Єфросиніна задає тренди (instagram.com/mashaefrosinina)

Стриманий образ вона також завершила шкіряним піджаком. Він має структурований, дещо оверсайз крій із класичними лацканами, що свідчить про сучасну естетику.

Шкіряний піджак і штани: Маша Єфросиніна показала стильний образ для холодного літа

Маша Єфросиніна показала стильний образ (instagram.com/mashaefrosinina)

Завершити його Маша Єфросиніна вирішила чорною місткою сумкою з широким ременем, яку ведуча одягла через плече, а також сонцезахисними окулярами.

Шкіряний піджак і штани: Маша Єфросиніна показала стильний образ для холодного літа

Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Чому шкіряний піджак у трендах 2025

Повернення моди 90-х і 2000-х

Шкіряні піджаки були на піку популярності в 90-х - у героїв культової "Матриці", актрис Кейт Мосс, Джулії Робертс та інших. Зараз дизайнери активно переосмислюють ту епоху, повертаючи в моду об'ємні та структурні фасони зі шкіри.

Стильний баланс строгості та бунтарства

Шкіра додає образу жорсткості та характеру, навіть якщо це класичний піджак. Він може бути:

  • офісним (у поєднанні з сорочкою)
  • зухвалим (з міні та грубими черевиками)
  • елегантним (з сукнею або шовковою спідницею).

Ідеально для міжсезоння і холодного літа

Шкіряний піджак - практична альтернатива куртці, вітровці або тренчу: захищає від вітру і прохолоди, але не перегріває.

Чому піджак робить будь-який образ модним

Елегантність

Жакет - це класичний елемент, який додає до образу структуру, надаючи йому елегантності. Навіть найпростіше вбрання відразу стає більш витонченим, якщо додати піджак.

Універсальність

Піджак легко поєднувати з різними стилями - від ділового до повсякденного. Він підходить як для офісу, так і для вихідного дня. Завдяки цьому піджак завжди має актуальний і стильний вигляд.

Підкреслює фігуру

Піджак допомагає візуально скорегувати фігуру, особливо якщо він добре сидить. Він може підкреслити талію, додати пропорцій або зробити силует стрункішим і підтягнутим.

Акцент на впевненості

Піджак асоціюється з упевненістю і статусом, що робить його ключовим елементом у створенні модного і сучасного образу.

Шкіряний піджак і штани: Маша Єфросиніна показала стильний образ для холодного літа

Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

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