Что надеть в офис летом: известный дизайнер показал стильные и удобные образы (фото)

Что бы не нарушить деловой стиль и чувствовать себя комфортно - Андре Тан рассказал, что носить в офис летом.
РБК-Украина делится модными советами дизайнера со ссылкой на его пост в Instagram.
Базовая вещь для офиса летом. Льняное или хлопковое платье-рубашка "дышит", не выглядит строго и удачно сочетается с босоножками на невысоком каблуке.
И подходит не только для работы, но и прогулок!
Стилист советует отдавать предпочтение вариантам с жилетом или легкой безрукавкой: они не перегревают и создают элегантный образ.
Отдельные элементы такого костюма легко комбинировать с базовыми вещами гардероба и любой обувью.
Хотите чувствовать себя легко и стильно? Замените привычные брюки на бермуды. Они удачно сочетаются со свободной рубашкой или хлопковым топом.
А особенно стильным вариантом для офиса дизайнер назвал шорты в полоску. Ими вы точно покорите всех вокруг.
На лето пиджак - не вариант. А вот жилет без рукавов в сочетании с классическими брюками поможет создать деловой, лаконичный и одновременно дышащий образ.
Лучшим дополнением к такому "луку" станут лоферы или босоножки.
Тан советует поверх базовой майки накинуть полупрозрачную рубашку или блузу с кружевом. Это сочетание выглядит интересно и легко.
Такой образ не является откровенным. Он добавляет легкости и фактуры, что идеально для летнего сезона.
"Блузы из прозрачного материала или из кружева - особый акцент лета", - подчеркнул дизайнер.
Для создания удачного образа на работу учитывайте личный комфорт и не бойтесь экспериментировать.
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