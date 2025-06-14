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Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото)

Субота 14 червня 2025 19:44
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Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото) Ці модні варіанти ідеально підходять для офісного стилю (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Що б не порушити діловий стиль і почуватися комфортно - Андре Тан розповів, що носити в офіс влітку.

РБК-Україна ділиться модними порадами дизайнера з посиланням на його допис в Instagram.

Універсальна сукня-сорочка

Базова річ для офісу влітку. Лляна або бавовняна сукня-сорочка "дихає", не виглядає суворо та вдало поєднується з босоніжками на невисокому підборі.

І підходить не лише для роботи, а й прогулянок!

Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото)Універсальна сукня на літо (скриншот)

Лляний костюм

Стиліст радить віддавати перевагу варіантам з жилетом або легкою безрукавкою: вони не перегрівають та створюють елегантний образ.

Окремі елементи такого костюма легко комбінувати з базовими речами гардероба та будь-яким взуттям.

Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото)Лляний костюм на літо (скриншот)

Шорти-бермуди

Хочете почуватися легко та стильно? Замініть звичні штани на бермуди. Вони вдало поєднуються з вільною сорочкою або бавовняним топом.

А особливо стильним варіантом для офісу дизайнер назвав шорти в смужку. Ними ви точно підкорите усіх навколо.

Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото)

Класичні брюки та жакет

На літо піджак - не варіант. А от жилет без рукавів у поєднанні з класичними брюками допоможе створити діловий, лаконічний та водночас дихаючий образ.

Найкращим доповненням до такого "луку" стануть лофери або босоніжки.

Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото)Класичні брюки та жакет на літо (скриншот)

Прозора сорочка та базовий топ

Тан радить поверх базової майки накинути напівпрозору сорочку або блузу з мереживом. Це поєднання виглядає цікаво та легко.

Такий образ не є відвертим. Він додає легкості та фактури, що ідеально для літнього сезону.

Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото)Прозора сорочка та базовий топ на літо (скриншот)

"Блузи з прозорого матеріалу або з мережива - особливий акцент літа", - наголосив дизайнер.

Для створення вдалого образу на роботу враховуйте особистий комфорт і не бійтеся експериментувати.

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