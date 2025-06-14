Що одягнути в офіс влітку: відомий дизайнер показав стильні та зручні образи (фото)

Що б не порушити діловий стиль і почуватися комфортно - Андре Тан розповів, що носити в офіс влітку.

РБК-Україна ділиться модними порадами дизайнера з посиланням на його допис в Instagram .

Універсальна сукня-сорочка

Базова річ для офісу влітку. Лляна або бавовняна сукня-сорочка "дихає", не виглядає суворо та вдало поєднується з босоніжками на невисокому підборі.

І підходить не лише для роботи, а й прогулянок!

Універсальна сукня на літо (скриншот)

Лляний костюм

Стиліст радить віддавати перевагу варіантам з жилетом або легкою безрукавкою: вони не перегрівають та створюють елегантний образ.

Окремі елементи такого костюма легко комбінувати з базовими речами гардероба та будь-яким взуттям.

Лляний костюм на літо (скриншот)

Шорти-бермуди

Хочете почуватися легко та стильно? Замініть звичні штани на бермуди. Вони вдало поєднуються з вільною сорочкою або бавовняним топом.

А особливо стильним варіантом для офісу дизайнер назвав шорти в смужку. Ними ви точно підкорите усіх навколо.

Класичні брюки та жакет

На літо піджак - не варіант. А от жилет без рукавів у поєднанні з класичними брюками допоможе створити діловий, лаконічний та водночас дихаючий образ.

Найкращим доповненням до такого "луку" стануть лофери або босоніжки.

Класичні брюки та жакет на літо (скриншот)

Прозора сорочка та базовий топ

Тан радить поверх базової майки накинути напівпрозору сорочку або блузу з мереживом. Це поєднання виглядає цікаво та легко.

Такий образ не є відвертим. Він додає легкості та фактури, що ідеально для літнього сезону.

Прозора сорочка та базовий топ на літо (скриншот)

"Блузи з прозорого матеріалу або з мережива - особливий акцент літа", - наголосив дизайнер.

Для створення вдалого образу на роботу враховуйте особистий комфорт і не бійтеся експериментувати.