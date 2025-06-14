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Что надеть в офис летом: известный дизайнер показал стильные и удобные образы (фото)

Суббота 14 июня 2025 19:44
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Что надеть в офис летом: известный дизайнер показал стильные и удобные образы (фото) Эти модные варианты идеально подходят для офисного стиля (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Что бы не нарушить деловой стиль и чувствовать себя комфортно - Андре Тан рассказал, что носить в офис летом.

РБК-Украина делится модными советами дизайнера со ссылкой на его пост в Instagram.

Универсальное платье-рубашка универсальное

Базовая вещь для офиса летом. Льняное или хлопковое платье-рубашка "дышит", не выглядит строго и удачно сочетается с босоножками на невысоком каблуке.

И подходит не только для работы, но и прогулок!

Что надеть в офис летом: известный дизайнер показал стильные и удобные образы (фото)Универсальное платье на лето (скриншот)

Льняной костюм

Стилист советует отдавать предпочтение вариантам с жилетом или легкой безрукавкой: они не перегревают и создают элегантный образ.

Отдельные элементы такого костюма легко комбинировать с базовыми вещами гардероба и любой обувью.

Что надеть в офис летом: известный дизайнер показал стильные и удобные образы (фото)Льняной костюм на лето (скриншот)

Шорты-бермуды

Хотите чувствовать себя легко и стильно? Замените привычные брюки на бермуды. Они удачно сочетаются со свободной рубашкой или хлопковым топом.

А особенно стильным вариантом для офиса дизайнер назвал шорты в полоску. Ими вы точно покорите всех вокруг.

Что надеть в офис летом: известный дизайнер показал стильные и удобные образы (фото)

Классические брюки и жакет

На лето пиджак - не вариант. А вот жилет без рукавов в сочетании с классическими брюками поможет создать деловой, лаконичный и одновременно дышащий образ.

Лучшим дополнением к такому "луку" станут лоферы или босоножки.

Что надеть в офис летом: известный дизайнер показал стильные и удобные образы (фото)Классические брюки и жакет на лето (скриншот)

Прозрачная рубашка и базовый топ

Тан советует поверх базовой майки накинуть полупрозрачную рубашку или блузу с кружевом. Это сочетание выглядит интересно и легко.

Такой образ не является откровенным. Он добавляет легкости и фактуры, что идеально для летнего сезона.

Что надеть в офис летом: известный дизайнер показал стильные и удобные образы (фото)Прозрачная рубашка и базовый топ на лето (скриншот)

"Блузы из прозрачного материала или из кружева - особый акцент лета", - подчеркнул дизайнер.

Для создания удачного образа на работу учитывайте личный комфорт и не бойтесь экспериментировать.

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