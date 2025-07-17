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Що одягнути на пляж: модні образи від Денисенко та Федишин, які легко повторити (фото)

Що носити на пляж, окрім купальника - модні образи зірок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Що одягнути на пляж, що виглядати привабливо та комфортно? Українські зірки Наталка Денисенко та Ірина Федишин продемонстрували стильні образи, від яких неможливо відірвати погляд.

РБК-Україна пропонує надихнутися літніми луками акторки та співачки. Їхні образи - вдалий приклад, як поєднати зручність, тренди та індивідуальний стиль.

Літній образ у білому від Наталки Денисенко

Акторка обожнює білий колір. Навіть для пляжного відпочинку вона обрала білосніжний комплект із мініспідницею, топом із хрестоподібними бретелями та сітчастою сорочкою з рукавами.

Доповненням стала бандана в тон, яка не лише захищає від сонця, а й додає образу легкого шику. 

Ефектно, вишукано і дуже фотогенічно. Ідеальний варіант для пляжу, прогулянки або навіть вечірнього літнього виходу на відпочинку.

Денисенко показала, що носити на пляж (скриншот)

Трендовий хакі-топ і білі штани від Ірини Федишин

Співачка продемонструвала декілька крутих образів для літньої відпустки, які поєднують витонченість та комфорт. Зокрема з'явилася у штанах вільного крою і топі кольору хакі. 

Доповнили образ зручні яскраві в'єтнамки, велика плетена сумка та сонцезахисні окуляри. 

Ненав’язливо та водночас стильно - те, що треба для прогулянки набережною.

Федишин показала стильний пляжний лук (фото: instagram.com/irynafedyshyn)​​​​​​​

Білий сарафан і капелюшок

Другий образ Ірини - мінісукня з глибоким декольте та солом’яний капелюх з масивними окулярами.

Прекрасний варіант для відпочинку в закладі біля моря чи фотосесії на пляжі. Просто та максимально ефектно.

 Модний пляжний образ від Ірини Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Що носити на пляж: тренди 2025

На піку цього сезону білий колір. Він підкреслює засмагу, додає свіжоості та легкості.

Рекомендується обирати одяг з бавовни та льону, вільні силуети, сітчасті накидки, хустки замість кепок та кпелюшки з легкими полями.  

Головний принцип - поєднання комфорту та жіночності. Важливо мати не лише красиви вигляд, а й почуватися зручно. Модні образи Денисенко та Федишин чудово це демонструють.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Ірини Федишин та Наталки Денисенко.

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