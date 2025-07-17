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Что надеть на пляж: модные образы от Денисенко и Федишин, которые легко повторить (фото)

Четверг 17 июля 2025 18:50
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Что надеть на пляж: модные образы от Денисенко и Федишин, которые легко повторить (фото) Что носить на пляж, кроме купальника - модные образы звезд (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть привлекательно и комфортно? Украинские звезды Наталка Денисенко и Ирина Федишин продемонстрировали стильные образы, от которых невозможно оторвать взгляд.

РБК-Украина предлагает вдохновиться летними луками актрисы и певицы. Их образы - удачный пример, как совместить удобство, тренды и индивидуальный стиль.

Летний образ в белом от Наталки Денисенко

Актриса обожает белый цвет. Даже для пляжного отдыха она выбрала белый комплект с мини-юбкой, топом с крестообразными бретелями и сетчатой рубашкой с рукавами.

Дополнением стала бандана в тон, которая не только защищает от солнца, но и добавляет образу легкого шика.

Эффектно, изысканно и очень фотогенично. Идеальный вариант для пляжа, прогулки или даже вечернего летнего выхода на отдыхе.

Что надеть на пляж: модные образы от Денисенко и Федишин, которые легко повторить (фото)Денисенко показала, что носить на пляж (скриншот)

Трендовый хаки-топ и белые брюки от Ирины Федишин

Певица продемонстрировала несколько крутых образов для летнего отпуска, которые сочетают изящество и комфорт. В частности появилась в брюках свободного кроя и топе цвета хаки.

Дополнили образ удобные яркие вьетнамки, большая плетеная сумка и солнцезащитные очки.

Ненавязчиво и одновременно стильно - то, что нужно для прогулки по набережной.

Что надеть на пляж: модные образы от Денисенко и Федишин, которые легко повторить (фото)Федишин показала стильный пляжный лук (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Белый сарафан и шляпка и шляпка

Второй образ Ирины - мини-платье с глубоким декольте и соломенная шляпа с массивными очками.

Прекрасный вариант для отдыха в заведении у моря или фотосессии на пляже. Просто и максимально эффектно.

Модный пляжный образ от Ирины Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Что носить на пляж: тренды 2025 года

На пике этого сезона белый цвет. Он подчеркивает загар, добавляет свежести и легкости.

Рекомендуется выбирать одежду из хлопка и льна, свободные силуэты, сетчатые накидки, платки вместо кепок и шляпки с легкими полями.

Главный принцип - сочетание комфорта и женственности. Важно не только красиво выглядеть, но и чувствовать себя удобно. Модные образы Денисенко и Федишин прекрасно это демонстрируют.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Ирины Федишин и Наталки Денисенко.

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