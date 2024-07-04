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Що обрати для літа: мотоцикл чи скутер

Фото: мотоцикл чи скутер - що обрати для літа (bikes.suzuki.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Двоколісний транспорт має свої переваги перед автомобілем – особливо коли на дворі тепле українське літо. Але нинішній мотопром пропонує потенційному байкеру два варіанти: закапотований скутер і відкритий всім вітрам транспорт відчайдухів – мотоцикл. Що краще?

Про те, на чому цікавіше і на чому доцільніше їздити влітку, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань Motorrad та "Мотоцентр".

Для багатьох бувалих автомобілістів вибір буде непростим: з незвички обидва двоколісних транспорти після автомобільного крісла здаватимуться захоплюючим атракціоном. Але ж коли мати на меті отримати також корисний засіб пересування, треба придивитись до обох варіантів уважніше.

Переваги скутера

Те, що ми сьогодні називаємо скутером, по суті є гібридом моторолера і мопеда: 50 – 80-кубовий моторчик, маленькі коліщатка на 10 – 13 дюймів і сидяче місце, вкрите спереду пластиковим обтічником. Абсолютна більшість їх в Україні продаються у вживаному вигляді, і варто сказати, що гідних зразків серед них пропонується достатньо. Хоча якщо є гроші на новий, це теж добре.

  • Більш зручна посадка “як на стільці”, у тому числі легший  процес посадки, особливо якщо ви жінка і носите спідницю;
  • Кращий захист для одягу і взуття: пил, вода з випадкових калюж, пісок та камінчики більшою мірою не потрапляють у водійську зону скутера. І механізми самого транспортного засобу, якщо вони, скажімо, в неідеальному стані і “плачуть” оливою, ізольовані від екіпажу капотом;
  • Більш комфортне управління, оскільки трансмісія скутерів зазвичай автоматична, а зусилля на кермі і важелях незначне;
  • Акустичний комфорт, адже моторчик моторолера створює менше шумів і вібрацій, ніж силовий агрегат мотоцикла;
  • Більше можливостей для руху у тісних, камерних локаціях – як завдяки меншим габаритам, так і завдяки меншому рівню шумів, які має скутер;
  • Дешевше утримання. Як мінімум витрати на пальне будуть меншими.

Переваги мотоцикла

Мотоциклів, як і автомобілів, існує декілька класів, і відмінності між ними часто разючі. Але тут ми наводимо найбільш характерні загальновидові переваги мотоцикла перед скутером.

  • Більші можливості для поїздок на великі відстані: міцні та великі колеса, потужний двигун і змога довго тримати високу крейсерську швидкість наближають у цьому плані мотоцикл до автомобіля;
  • Більше задоволення від динаміки. Питома потужність двигуна мотоцикла більша за скутерну, плюс механічна коробка передач – в результаті навіть на малокубатурному мотоциклі водій має прискорення яскравіше, ніж на типовому сімейному автомобілі;
  • Краща прохідність. Якщо крім гладких міських вулиць передбачаються поїздки путівцями чи шляхами з розбитим асфальтом, великі колеса мотоцикла будуть великою перевагою перед скутером;
  • Більша безпека при русі по нерівних шляхах. Один з найбільших недоліків скутера на фоні мотоцикла – маленькі коліщатка, через які завантажений транспорт може “перечепитись” на першій-ліпшій грубій вибоїні.

Коротко

Дозволимо собі внести до приведених вище дещо романтичних розмірковувань трохи суворої практичності. Обираючи між скутером і байком, врахуйте ще такий момент: мототранспорт, на відміну від автомобілів, не має в Україні розвиненої сервісної інфраструктури. Тож щоб ваш фановий літній транспорт не перетворився на додатковий клопіт, завчасно дізнайтеся, що у вашому населеному пункті буде простіше обслуговувати – скутер чи мотоцикл? Хоча, якщо інтенсивної експлуатації зранку до вечора не передбачається, це питання не буде принциповим: один раз за ціле літо двоколісного друга можна буде звозити у віддалений сервіс у фургоні чи причепі до легковика.

Напомним, нещодавно РБК-Україна розповідало, як вибрати транспорт для літа.

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