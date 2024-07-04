Что выбрать для лета: мотоцикл или скутер

У двухколесного транспорта есть свои преимущества перед автомобилем – особенно когда на дворе теплое украинское лето. Но нынешний мотопром предлагает потенциальному байкеру два варианта: закапотанный скутер и открытый всем ветрам транспорт отчаяний – мотоцикл. Что лучше?
О том, на чем интереснее и на чем целесообразнее ездить летом, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Motorrad и " Мотоцентр " .
Для многих видавших виды автомобилистов выбор будет непростым: с непривычки оба двухколесных транспорта после автомобильного кресла будут казаться увлекательным аттракционом. Но если иметь целью получить также полезное средство передвижения, нужно присмотреться к обоим вариантам внимательнее.
То, что мы сегодня называем скутером, по сути является гибридом мотороллера и мопеда: 50 – 80-кубовый моторчик, маленькие колесики на 10 – 13 дюймов и сидячее место, покрытое спереди пластиковым обтекателем. Абсолютное большинство из них в Украине продаются в употребляемом виде, и следует сказать, что достойных образцов среди них предлагается достаточно. Хотя если есть деньги на новый, это тоже хорошо.
Мотоциклов, как и автомобилей, существует несколько классов, и различия между ними часто разительны. Здесь же мы приводим наиболее характерные общевидовые преимущества мотоцикла перед скутером.
Позволим себе внести в приведенные выше несколько романтические размышления немного суровой практичности. Выбирая между скутером и байком, учтите еще такой момент: у мототранспорта, в отличие от автомобилей, нет в Украине развитой сервисной инфраструктуры. Так чтобы ваш фановый летний транспорт не превратился в дополнительные хлопоты, заранее узнайте, что в вашем населенном пункте будет проще обслуживать – скутер или мотоцикл? Хотя, если интенсивной эксплуатации утром до вечера не предполагается, этот вопрос не будет принципиальным: один раз за целое лето двухколесного друга можно будет свозить в удаленный сервис в фургоне или прицепе к легковушке.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, как выбрать транспорт для лета .