Автомобіль чи мотоцикл: як вибрати транспорт для літа

Не поспішайте з обуренням перегортати сторінку – мотоцикл в деяких випадках таки справді може бути краще за автомобіль. Хоча багато що залежить від типу поїздок і вашого внутрішнього настрою.

Про те, що краще для літа, машина чи мотоцикл, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Вибір між автомобілем і мотоциклом – не абстрактні міркування, адже наші журналісти знають цілу когорту реальних людей, які влітку свідомо пересідають з машини на байк. Щоправда, при цьому йдеться не про суперпотужний спортбайк з напівлежачою посадкою, а про мотоцикли більш комфортних для користування класів. Хоча принципові відмінності між авто і мото одні й ті самі.

Чому мотоцикл краще за авто

Строго кажучи, ставити питання однозначно "що краще" не можна – кожен з видів транспорту хороший для своїх умов. Отже, з точки зору бувалого автомобіліста мотоцикл може мати такі переваги:

Більше задоволення від керування. Справа не тільки в кращий динаміці, просто одноколійний транспорт дає людині свої, особливі відчуття під час рушання, маневрування та руху;

Простіше процес посадки–висадки. Погодьтеся, влітку це дві різних справи: перекинувши ногу, сісти в сідло чи відкривати двері, згинатися, пірнати в розпечений салон, падати в таке саме гаряче крісло і чекати, поки кондиціонер почне робити свою справу... Ця перевага в першу чергу працює для тих, хто здійснює багато поїздок протягом дня;

Краща маневреність. В певних дорожніх умовах на мотоциклі можна швидше і простіше дістатись свого пункту Б. Але не варто очікувати, що в умовах щільного трафіку у великому місці байк неодмінно дасть вам перевагу. Щоб оминати затори, потрібно добре керувати мотоциклом, мати певну сміливість і часом порушувати ПДР (чого ми вам не радимо).

Мінуси мотоцикла

Крім загальновідомих недоліків типу "Несолідно!" і "А якщо дощ?" у мотоцикла є кілька неявних мінусів. Їх обов’язково треба взяти до уваги.

Марафет. Все залежить від вашого роду діяльності і цілей поїздок, але... Щоб мати прийнятний вигляд, щоразу після залишення сідла вам може знадобитись час і умови, щоб привести себе в порядок. Адже поїздка на мотоциклі часто означає екстрим: пил, вітер, звук, вібрації, іноді трохи багна і оливи на черевиках;

Спеціальний одяг. Це не обов’язково, але іноді краще мати для мотоцикла спеціальний одяг. Крім шолому це означає екіпірування з захисними властивостями (рукавички, наколінники, налокітники тощо);

Шолом псує зачіску. Навіть якщо ви не жінка, це може бути вагомим чинником – наприклад, якщо ваші поїздки пов’язані з зустрічами з колегами чи поважними клієнтами;

ДТП. Не хотілося б про це говорити, але у випадку аварії наслідки для мотоцикліста незрівнянно важче, ніж для автомобіліста.

Коротко

Досвідчені байкери наголошують на одному важливому моменті: не плутайте недільні променади на двоколісному транспорті з щоденними поїздками у справах. Якщо ваш мотоциклетний досвід не великий, не варто відразу сприймати мотоцикл як повсякденну заміну машині. Почати треба з простих маршрутів, які не вимагають особливих байкерських навичок, і тільки коли з’явиться досвід реакції на складні ситуації і впевненість за кермом, можна перетворювати мотоцикл на щоденний транспорт.