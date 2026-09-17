За що можуть позбавити ступеня вищої освіти: Кабмін визначив процедуру

За що можуть позбавити ступеня

Порядок приводить процедуру у відповідність до закону "Про академічну доброчесність", який набув чинності 31 липня 2026 року.

Йдеться лише про порушення, виявлені у кваліфікаційній роботі, на підставі якої людині присудили відповідний ступінь вищої освіти.

Підставою для позбавлення можуть стати:

академічний плагіат;

фабрикація;

фальсифікація.

Водночас саме повідомлення про можливе порушення не означає автоматичного позбавлення ступеня. Спочатку його має розглянути уповноважений орган закладу освіти або наукової установи за встановленою процедурою.

Що регулює новий порядок

Документ визначає:

порядок розгляду повідомлень про можливі порушення;

процедуру ухвалення рішення про позбавлення ступеня та відповідної кваліфікації;

гарантії захисту прав особи, щодо якої триває розгляд;

правові наслідки такого рішення.

Скільки триватиме розгляд

Закон "Про академічну доброчесність" встановлює єдині правила реагування на такі порушення для всієї системи освіти. Зокрема, розгляд повідомлення про академічний плагіат, фабрикацію чи фальсифікацію має завершитися протягом шести місяців із дня його отримання.