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За что могут лишить степени высшего образования: Кабмин определил процедуру

15:23 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Степени высшего образования не будут лишать автоматически (фото: Getty Images)

Кабинет министров утвердил порядок лишения степени высшего образования за нарушение академической добродетели. Документ определяет всю процедуру - от рассмотрения сообщения о возможном плагиате до принятия решения и его правовых последствий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.

За что могут лишить степени

Порядок приводит процедуру в соответствии с законом "Об академической добродетели", который вступил в силу 31 июля 2026 года.

Речь идет только о нарушениях, выявленных в квалификационной работе, на основании которой человеку присудили соответствующую степень высшего образования.

Основанием для лишения могут стать:

  • академический плагиат;
  • фабрикация;
  • фальсификация.

В то же время, само сообщение о возможном нарушении не означает автоматического лишения степени. Сначала его должен рассмотреть уполномоченный орган образовательного учреждения или научного учреждения по установленной процедуре.

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Что регулирует новый порядок

Документ определяет:

  • порядок рассмотрения уведомлений о возможных нарушениях;
  • процедуру принятия решения о лишении степени и соответствующей квалификации;
  • гарантии защиты прав лица, в отношении которого идет рассмотрение;
  • правовые последствия такого решения.

Сколько будет длится рассмотрение

Закон "Об академической добродетели" устанавливает единые правила реагирования на такие нарушения для всей системы образования.

В частности, рассмотрение сообщения об академическом плагиате, фабрикации или фальсификации должно завершиться в течение шести месяцев со дня его получения.

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