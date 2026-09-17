За что могут лишить степени высшего образования: Кабмин определил процедуру

За что могут лишить степени

Порядок приводит процедуру в соответствии с законом "Об академической добродетели", который вступил в силу 31 июля 2026 года.

Речь идет только о нарушениях, выявленных в квалификационной работе, на основании которой человеку присудили соответствующую степень высшего образования.

Основанием для лишения могут стать:

академический плагиат;

фабрикация;

фальсификация.

В то же время, само сообщение о возможном нарушении не означает автоматического лишения степени. Сначала его должен рассмотреть уполномоченный орган образовательного учреждения или научного учреждения по установленной процедуре.

Что регулирует новый порядок

Документ определяет:

порядок рассмотрения уведомлений о возможных нарушениях;

процедуру принятия решения о лишении степени и соответствующей квалификации;

гарантии защиты прав лица, в отношении которого идет рассмотрение;

правовые последствия такого решения.

Сколько будет длится рассмотрение

Закон "Об академической добродетели" устанавливает единые правила реагирования на такие нарушения для всей системы образования.

В частности, рассмотрение сообщения об академическом плагиате, фабрикации или фальсификации должно завершиться в течение шести месяцев со дня его получения.