Які продукти не можна перевозити до Польщі

Одна з найважливіших заборон стосується продуктів тваринного походження. До Польщі з України не можна ввозити м'ясо та м'ясні вироби, зокрема ковбаси, сало, паштети, молоко й молочні продукти.

Це обмеження поширюється навіть на невеликі кількості їжі для особистого споживання. Такі продукти можуть містити збудників інфекційних захворювань тварин, тому їх потрібно залишити у спеціальних контейнерах на кордоні.

Також є обмеження на ввезення фруктів, овочів і рослин. Для ввезення інших фруктів, овочів, рослин, саджанців і зрізаних квітів за загальним правилом потрібен фітосанітарний сертифікат. Він підтверджує, що продукція не заражена небезпечними шкідниками та хворобами.

Для окремих видів рослинної продукції можуть діяти додаткові обмеження або повна заборона на ввезення.

Виняток становлять п'ять видів фруктів, які можна ввозити без фітосанітарного сертифіката: банани, кокоси, фініки, ананаси та дуріани.

Крім того, передбачені винятки для окремих продуктів. Зокрема, до ЄС можна ввезти до 20 кг риби та рибних продуктів на одну людину або одну рибу, якщо її вага перевищує цей ліміт. Норма стосується свіжої потрошеної риби, а також підготовлених або перероблених рибних продуктів.

Дозволено перевозити до 2 кг дитячого харчування, сухого молока для немовлят і спеціальних продуктів для медичних потреб. Вони мають бути в заводській упаковці, не потребувати охолодження до відкриття та призначатися для безпосереднього споживання.

Окремо дозволено ввозити до 2 кг інших визначених продуктів тваринного походження, зокрема меду.

Скільки алкоголю та цигарок можна взяти із собою

Алкоголь і тютюнові вироби дозволено ввозити до Польщі в межах встановлених норм. Для алкоголю вони однакові незалежно від способу пересування, тоді як кількість дозволених до ввезення тютюнових виробів залежить від того, чи людина прибуває наземним, повітряним або морським транспортом. Пільгові норми поширюються на мандрівників віком від 17 років.

Для мандрівників віком від 17 років діють такі норми ввезення алкоголю незалежно від способу пересування:

1 літр напоїв із вмістом спирту понад 22% або 2 літри напоїв із вмістом спирту до 22%;

додатково 4 літри тихого вина;

16 літрів пива.

Можна комбінувати міцні алкогольні напої та напої з вмістом спирту до 22%, але загальна частка використаних лімітів не повинна перевищувати 100%. Наприклад, замість одного літра міцного алкоголю можна ввезти 0,5 літра такого напою та 1 літр алкоголю міцністю до 22%. Тихе вино та пиво до цієї пропорції не входять і дозволені додатково в установлених кількостях.

Різниця залежно від способу пересування стосується насамперед тютюнових виробів, де діє правило пропорційного ліміту. Так, мандрівник віком від 17 років може ввезти повну норму одного виду продукції або скомбінувати кілька видів так, щоб їхня сумарна частка не перевищувала 100% дозволеного обсягу.

Під час перетину кордону наземним транспортом дозволено ввезти (один із варіантів або пропорційну комбінацію):

40 цигарок;

20 сигарил (вагою не більше 3 г кожна);

10 сигар;

50 грамів курильного тютюну.

Для пасажирів літаків та морських суден ліміт у 5 разів вищий: 200 цигарок, 100 сигарил, 50 сигар або 250 грамів тютюну відповідно.

Окремі кількісні норми звільнення від акцизного податку встановлені для рідин електронних сигарет, новітніх тютюнових виробів та інших нікотинових продуктів:

рідини для електронних сигарет: до 10 мл - для наземного транспорту та до 50 мл - для авіа- і морського транспорту;

новітні тютюнові вироби: до 8 грамів - для наземного транспорту та до 40 грамів - для авіа- і морського транспорту.

Умови перевезення ліків

Звичайні лікарські препарати для особистого використання (без наркотичних і психотропних компонентів) можна ввозити до Польщі без спеціальних дозволів - у кількості до п'яти найменших упаковок кожного найменування. Щоб уникнути запитань під час митного контролю, ліки варто перевозити в оригінальному пакуванні та мати із собою рецепт або виписку з медичної картки, що підтверджує потребу в лікуванні.

Водночас варто заздалегідь перевірити склад препаратів: окремі заспокійливі, снодійні чи знеболювальні засоби, які в Україні продаються за звичайним рецептом, у Польщі можуть належати до наркотичних або психотропних речовин. Для їхнього перевезення діють суворі правила.

Перед поїздкою необхідно отримати відповідний документ Головного фармацевтичного інспектора Польщі (GIF). Його оформлюють на конкретний препарат і визначений період лікування. Документ видається на строк не більше ніж 30 днів.

Для отримання документа потрібно подати заяву та медичні документи, що підтверджують необхідність лікування. Звернутися по дозвіл необхідно щонайменше за 15 днів до поїздки. Перед оформленням варто перевірити актуальну форму заяви та порядок її подання на сайті GIF.

Скільки грошей можна перевозити через кордон

Готівку та інші платіжні засоби можна перевозити через зовнішній кордон ЄС без обов'язкового декларування, якщо їхня загальна вартість менша за 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

Якщо людина в'їжджає до Євросоюзу або виїжджає з нього із сумою 10 тисяч євро або більше, вона зобов'язана подати декларацію митним органам. Це правило діє незалежно від способу пересування та застосовується до кожного мандрівника окремо.

До грошових коштів у межах цього правила належать не лише банкноти та монети, а й дорожні чеки, чеки та інші платіжні документи на пред'явника, золоті монети із вмістом золота не менше 90%, а також золоті злитки, самородки та грудки із вмістом золота не менше 99,5%.

Декларацію можна попередньо заповнити онлайн через польський портал PUESC. Однак під час перетину кордону потрібно повідомити митників про її подання та пред'явити кошти для перевірки.

Які товари та подарунки потрібно декларувати

Для речей, які людина везе для себе, родини або як подарунки, діють граничні суми вартості. Якщо мандрівник прибуває до Польщі автомобілем, автобусом або потягом, загальна вартість таких товарів не повинна перевищувати 300 євро.

Для пасажирів літаків і морських суден цей ліміт становить 430 євро. Якщо вартість товарів перевищує встановлений ліміт, мандрівник повинен задекларувати їх під час митного оформлення. У такому разі можуть нарахувати мито, ПДВ та інші належні платежі. Водночас для окремих категорій товарів діють додаткові обмеження або заборони на ввезення.

Водночас до ліміту не включають особисті речі, які мандрівник використовує під час поїздки та планує вивезти назад, лікарські засоби для власного використання й пальне в стандартному баку автомобіля. Крім того, дозволено перевозити до 10 літрів пального в переносній каністрі на один транспортний засіб.

Які сувеніри можуть затримати на кордоні

Окремі обмеження стосуються сувенірів і виробів із видів тварин та рослин, які охороняються міжнародною конвенцією CITES. Це можуть бути вироби зі слонової кістки, шкіри окремих видів крокодилів, корали, опудала тварин і мисливські трофеї.

Залежно від виду тварини чи рослини, а також категорії виробу, для ввезення можуть знадобитися спеціальні дозволи або сертифікати. Для окремих видів продукції діє повна заборона на ввезення. Тому перед купівлею та перевезенням таких сувенірів необхідно перевірити їхній статус і вимоги до документів.

За незаконне перевезення через зовнішній кордон ЄС охоронюваних видів тварин і рослин та виробів із них без необхідних дозволів у Польщі передбачена кримінальна відповідальність. Залежно від характеру порушення може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років.

Варто пам’ятати про можливе вилучення предметів, які перевозили з порушенням встановлених правил.

Для окремих категорій культурних цінностей, які ввозять до ЄС із третіх країн, діють спеціальні правила. Зокрема, для визначених археологічних предметів віком понад 250 років необхідно заздалегідь отримати дозвіл на імпорт незалежно від їхньої вартості.

Для інших категорій культурних цінностей, визначених регламентом ЄС, віком понад 200 років і митною вартістю від 18 тисяч євро потрібно оформити декларацію імпортера.

Ці вимоги застосовуються не до всіх старовинних речей, а лише до предметів, що належать до визначених у законодавстві категорій.

За порушення цих правил у Польщі передбачена відповідальність. Зокрема, за ввезення без необхідного дозволу окремих категорій культурних цінностей, зокрема археологічних предметів віком понад 250 років, може загрожувати штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років. Суд може постановити конфіскацію таких предметів.

Чому не можна брати чужі речі для перевезення

Польська митна адміністрація також застерігає мандрівників від ситуацій, коли незнайомці просять перевезти через кордон їхні пакунки або валізи.

Не варто залишати багаж без нагляду, передавати його стороннім. Не погоджуйтеся перевозити через кордон чужі пакунки, валізи чи інші речі, вміст яких вам невідомий. Якщо під час митного контролю в багажі виявлять заборонені товари або предмети, митники перевірятимуть обставини їх перевезення. Залежно від ситуації та встановлених обставин до мандрівника можуть застосувати передбачені законом санкції.

Перевірити актуальні правила та обмеження можна на офіційному порталі Прикордонної варти Польщі.