Какие продукты нельзя перевозить в Польшу

Один из важнейших запретов касается продуктов животного происхождения. В Польшу из Украины нельзя ввозить мясо и мясные изделия, в частности, колбасы, сало, паштеты, молоко и молочные продукты.

Это ограничение распространяется даже на небольшое количество пищи для личного потребления. Такие продукты могут содержать возбудителей инфекционных заболеваний животных, поэтому их следует оставить в специальных контейнерах на границе.

Также есть ограничения на ввоз фруктов, овощей и растений. Для ввоза других фруктов, овощей, растений, саженцев и срезанных цветов по общему правилу требуется фитосанитарный сертификат. Он подтверждает, что продукция не заражена опасными вредителями и болезнями.

Для отдельных видов растительной продукции могут действовать дополнительные ограничения или полный запрет на ввоз.

Исключение составляют пять видов фруктов, которые можно ввозить без фитосанитарного сертификата: бананы, кокосы, финики, ананасы и дурианы.

Кроме того, предусмотрены исключения для отдельных продуктов. В частности, в ЕС можно ввезти до 20 кг рыбы и рыбных продуктов на одного человека или одну рыбу, если ее вес превышает этот лимит. Норма касается свежей потрошеной рыбы, а также подготовленных или переработанных рыбных продуктов.

Разрешено перевозить до 2 кг детского питания, сухого молока для младенцев и специальных продуктов для медицинских нужд. Они должны быть в заводской упаковке, не нуждаться в охлаждении до открытия и предназначаться для непосредственного потребления.

Отдельно можно ввозить до 2 кг других определенных продуктов животного происхождения, в частности меда.

Сколько алкоголя и сигарет можно взять с собой

Алкоголь и табачные изделия можно ввозить в Польшу в пределах установленных норм. Для алкоголя они одинаковы независимо от способа передвижения, тогда как количество разрешенных к ввозу табачных изделий зависит от того, прибывает ли человек наземным, воздушным или морским транспортом. Льготные нормы распространяются на путешественников от 17 лет.

Для путешественников от 17 лет действуют следующие нормы ввоза алкоголя независимо от способа передвижения:

1 литр напитков с содержанием спирта более 22% или 2 литра напитков с содержанием спирта до 22%;

дополнительно 4 литра тихого вина;

16 литров пива.

Можно комбинировать крепкие алкогольные и напитки с содержанием спирта до 22%, но общая доля использованных лимитов не должна превышать 100%. К примеру, вместо одного литра крепкого алкоголя можно ввезти 0,5 литра такого напитка и 1 литр алкоголя крепостью до 22%. Тихое вино и пиво в эту пропорцию не входят и разрешены дополнительно в установленных количествах.

Разница в зависимости от способа передвижения касается, прежде всего, табачных изделий, где действует правило пропорционального лимита. Так, путешественник от 17 лет может ввезти полную норму одного вида продукции или скомбинировать несколько видов так, чтобы их суммарная доля не превышала 100% разрешенного объема.

При пересечении границы наземным транспортом разрешено ввезти (один из вариантов или пропорциональную комбинацию):

40 сигарет;

20 сигарил (весом не более 3 г каждая);

10 сигар;

50 граммов курительного табака.

Для пассажиров самолетов и морских судов лимит в 5 раз выше: 200 сигарет, 100 сигарил, 50 сигар или 250 граммов табака соответственно.

Отдельные количественные нормы освобождения от акцизного налога установлены для жидкостей электронных сигарет, новейших табачных изделий и других никотиновых продуктов:

жидкости для электронных сигарет: до 10 мл - для наземного транспорта и до 50 мл - для авиа- и морского транспорта;

новейшие табачные изделия: до 8 грамм - для наземного транспорта и до 40 грамм - для авиа- и морского транспорта.

Условия перевозки лекарств

Обычные лекарственные средства для личного использования (без наркотических и психотропных компонентов) можно ввозить в Польшу без специальных разрешений - в количестве до пяти наименьших упаковок каждого наименования. Чтобы избежать вопросов во время таможенного контроля, лекарство следует перевозить в оригинальной упаковке и иметь с собой рецепт или выписку с медицинской карты, что подтверждает потребность в лечении.

В то же время следует заранее проверить состав препаратов: отдельные успокаивающие, снотворные или обезболивающие средства, которые в Украине продаются по обычному рецепту, в Польше могут относиться к наркотическим или психотропным веществам. Для их перевозки действуют строгие правила.

Перед поездкой нужно получить соответствующий документ Главного фармацевтического инспектора Польши (GIF). Его оформляют на конкретный препарат и на определенный период лечения. Документ выдается на срок не более 30 дней.

Для получения документа следует подать заявление и медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения. Обратиться за разрешением необходимо не менее 15 дней до поездки. Перед оформлением следует проверить актуальную форму заявления и порядок его подачи на сайте GIF.

Сколько денег можно перевозить через границу

Наличные и другие платежные средства можно перевозить через внешнюю границу ЕС без обязательного декларирования, если их общая стоимость меньше 10 тысяч евро или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Если человек въезжает в Евросоюз или выезжает из него с суммой 10 тысяч евро или больше, он обязан подать декларацию таможенным органам. Это правило действует независимо от способа передвижения и применяется к каждому путешественнику в отдельности.

К денежным средствам в рамках этого правила относятся не только банкноты и монеты, но и дорожные чеки, чеки и другие платежные документы на предъявителя, золотые монеты с содержанием золота не менее 90%, а также золотые слитки, самородки и комки с содержанием золота не менее 99,5%.

Декларацию можно предварительно заполнить через польский портал PUESC. Однако при пересечении границы нужно уведомить таможенников о ее представлении и предъявить средства для проверки.

Какие товары и подарки нужно декларировать

Для вещей, которые человек везет для себя, семьи или подарки, действуют предельные суммы стоимости. Если путешественник прибывает в Польшу на автомобиле, автобусе или поезде, общая стоимость таких товаров не должна превышать 300 евро.

Для пассажиров самолетов и морских судов этот предел составляет 430 евро. Если стоимость товаров превышает установленный предел, путешественник должен задекларировать их при таможенном оформлении. В таком случае могут начислить пошлины, НДС и другие надлежащие платежи. В то же время, для отдельных категорий товаров действуют дополнительные ограничения или запреты на ввоз.

В то же время, в лимит не включают личные вещи, которые путешественник использует во время поездки и планирует вывезти обратно, лекарственные средства для собственного использования и горючее в стандартном баке автомобиля. Кроме того, разрешено перевозить до 10 литров горючего в переносной канистре на одно транспортное средство.

Какие сувениры могут задержать на границе

Отдельные ограничения касаются сувениров и изделий из видов животных и растений, охраняемых международной конвенцией CITES. Это могут быть изделия из слоновой кости, кожи отдельных видов крокодилов, кораллы, чучела животных и охотничьи трофеи.

В зависимости от вида животного или растения, а также категории изделия, для ввоза могут потребоваться специальные разрешения или сертификаты. Для отдельных видов продукции действует полный запрет на ввоз. Поэтому перед покупкой и перевозкой таких сувениров необходимо проверить их статус и требования к документам.

За незаконную перевозку через внешнюю границу ЕС охраняемых видов животных и растений и изделий из них без необходимых разрешений в Польше предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от характера нарушения может грозить лишение свободы сроком от трех месяцев до пяти лет.

Следует помнить о возможном изъятии предметов, перевозимых с нарушением установленных правил.

Для отдельных категорий культурных ценностей, ввозимых в ЕС из третьих стран, действуют специальные правила. В частности, для определенных археологических предметов старше 250 лет необходимо заранее получить разрешение на импорт независимо от их стоимости.

Для других категорий культурных ценностей, определенных регламентом ЕС, старше 200 лет и таможенной стоимостью от 18 тысяч евро нужно оформить декларацию импортера.

Эти требования применяются не ко всем старинным вещам, а только к предметам, относящимся к определенным в законодательстве категориям.

За нарушение этих правил в Польше предусмотрена ответственность. В частности, за ввоз без необходимого разрешения отдельных категорий культурных ценностей, в частности археологических предметов старше 250 лет, может грозить штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до двух лет. Суд может вынести конфискацию таких предметов.

Почему нельзя брать чужие вещи для перевозки

Польская таможенная администрация также предостерегает путешественников от ситуаций, когда незнакомцы просят перевезти через границу их свертки или чемоданы.

Не стоит оставлять багаж без присмотра, передавать его посторонним. Не соглашайтесь перевозить чужие пакеты, чемоданы или другие вещи, содержимое которых вам неизвестно. Если во время таможенного контроля в багаже будут обнаружены запрещенные товары или предметы, таможенники будут проверять обстоятельства их перевозки. В зависимости от ситуации и установленных обстоятельств к путешественнику могут применяться предусмотренные законом санкции.

Проверить актуальные правила и ограничения можно на официальном портале Пограничной стражи Польши.