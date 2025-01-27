Що не можна перевозити пасажирам у поїзді: повний список заборон від "Укрзалізниці"

Що не можна перевозити у потязі

Правила "Укрзалізниці" забороняють перевезення в ручній поклажі:

зброї (крім особливих випадків - перевезення службової та мисливської зброї);

вибухових, отруйних, смердючих, інфекційних, радіоактивних речовин, у тому числі спирту, бензину, гасу, ацетону та інших вогненебезпечних, легкозаймистих, самозаймистих речовин;

ручну поклажу, яка може зіпсувати або забруднити речі інших пасажирів;

диких тварин.

Які нюанси перевезення ручної поклажі

Пасажир має право перевозити ручну поклажу в усіх категоріях вагонів та поїздів загальною вагою до 50 кг. Ручна поклажа до 36 кг включно перевозиться безплатно, перевищення до 14 кг оплачується за тарифом перевезення багажу.

Дані норми розповсюджуються на усі види квитків: повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний документ. Важливо також, щоб розмір ручної поклажі за сумою трьох вимірів не перевищував 200 см.

Ручна поклажа, загальна вага якої перевищує 50 кг, до перевезення у пасажирських вагонах не допускається.

Ручну поклажу розміщують у спеціально дозволених для цього місцях. Пасажир під час поїздки сам забезпечує збереження своїх речей.

"Кожний пасажир має право безоплатно перевозити при собі понад установлену норму ручної поклажі портфель, дамську сумку, лижі та палиці до них, сноуборд, вудлища, фотоапарат, відеокамеру та інші дрібні речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі", - йдеться у правилах УЗ.

Електронну, побутову, відео- і аудіотехніку може перевозити як ручну поклажу, якщо техніка не перевищує норми 50 кг і її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см.

Не приймаються до перевезення в будь-якому вагоні апаратура та інші предмети, розміри яких за сумою трьох вимірів перевищують 200 см. А також у вагонах зі спальними місцями не можна перевозити апаратуру, яка ширша, ніж отвір дверей купе.

Безкоштовно можна перевозити 36 кг у ручній поклажі, ще 14 кг дозволено з доплатою (фото: Getty Images)

Як подорожувати з домашніми тваринами

Домашніх тварин можна перевозити у спеціальних переносках. Також необхідно оплатити за проїзд тварини і мати ветеринарний паспорт, де вказана інформація про щеплення. Для перевезення дозволені тварини, які не становлять загрози іншим.

Собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці) можна перевозити лише у наморднику та з повідцем в окремому купе, при цьому не більше двох особин. Пасажир зобов'язаний оплатити вартість проїзних документів за кількістю незайнятих місць у купе за повним тарифом, крім випадків, якщо пасажир належить до пільгових категорій.

Перевезення собак-поводирів, що супроводжують осіб з інвалідністю з порушеннями зору, не оплачується.

Оплата за перевезення у внутрішньому сполученні великих собак, дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів в пасажирських вагонах усіх категорій поїздів (крім поїздів приміських та приміських швидких), сплачується за особину чи місце як за 20 кг багажу незалежно від наявності ручної поклажі.

Як перевозити велосипед і дитячі коляски

За перевезення у багажному вагоні велосипедів з моторами і без моторів, крісел колісних, дитячих колясок і дитячих автомобілів плата здійснюється як за 20 кг багажу за кожний предмет.

Якщо людина перевозить одразу багато речей, то вони повинні бути зважені разом і плата оформляється однією квитанцією за загальну вагу.

Перевезення велосипедів у купейних та плацкартних вагонах нічних швидких та пасажирських поїздів дозволено у розібраному та упакованому стані, якщо вони можуть вільно розміщуватись на місцях для ручної поклажі.

У вагонах регіональних поїздів на місцях, спеціально обладнаних для розміщення велосипедів, перевезення здійснюється з обов'язковою оплатою як за 20 кг багажу. Це оформлюється квитанцією за формою ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним способом.

В "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перевезення велосипедів не дозволяється за відсутності технічних умов (місць) для їх розташування у вагоні.

За перевезення мотоциклів, моторолерів, мопедів, крісел колісних з електроприводом та електроскутерів провізні платежі стягуються за фактичною вагою.

За перевезення однієї байдарки у пасажирському та багажному вагоні стягується плата як за 20 кг багажу.