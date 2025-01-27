Что нельзя перевозить пассажирам в поезде: полный список запретов от "Укрзализныци"

Что нельзя перевозить в поезде

Правила "Укрзализныци" запрещают перевозку в ручной клади:

оружия (кроме особых случаев - перевозки служебного и охотничьего оружия);

взрывчатых, ядовитых, вонючих, инфекционных, радиоактивных веществ, в том числе спирта, бензина, керосина, ацетона и других огнеопасных, легковоспламеняющихся, самовоспламеняющихся веществ;

ручную кладь, которая может испортить или испачкать вещи других пассажиров;

диких животных.

Какие есть нюансы перевозки ручной клади

Пассажир имеет право перевозить ручную кладь во всех категориях вагонов и поездов общим весом до 50 кг. Ручная кладь до 36 кг включительно перевозится бесплатно, превышение до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа.

Данные нормы распространяются на все виды билетов: полный, льготный, детский, в том числе бесплатный проездной документ. Важно также, чтобы размер ручной клади по сумме трех измерений не превышал 200 см.

Ручная кладь, общий вес которой превышает 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается.

Ручную кладь размещают в специально разрешенных для этого местах. Пассажир во время поездки сам обеспечивает сохранность своих вещей.

"Каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить при себе сверх установленной нормы ручной клади портфель, дамскую сумку, лыжи и палки к ним, сноуборд, удочки, фотоаппарат, видеокамеру и другие мелкие вещи, которые по своим размерам могут быть расположены в вагоне на местах, предназначенных для ручной клади", - говорится в правилах УЗ.

Электронную, бытовую, видео- и аудиотехнику может перевозить как ручную кладь, если техника не превышает нормы 50 кг и ее размер по сумме трех измерений не превышает 200 см.

Не принимаются к перевозке в любом вагоне аппаратура и другие предметы, размеры которых по сумме трех измерений превышают 200 см. А также в вагонах со спальными местами нельзя перевозить аппаратуру, которая шире, чем проем двери купе.

Бесплатно можно перевозить 36 кг в ручной клади, еще 14 кг разрешено с доплатой (фото: Getty Images)

Как путешествовать с домашними животными

Домашних животных можно перевозить в специальных переносках. Также необходимо оплатить проезд животного и иметь ветеринарный паспорт, где указана информация о прививках. Для перевозки разрешены животные, которые не представляют угрозы другим.

Собаки крупных пород (выше 45 см в холке) можно перевозить только в наморднике и с поводком в отдельном купе, при этом не более двух особей. Пассажир обязан оплатить стоимость проездных документов по количеству незанятых мест в купе по полному тарифу, кроме случаев, если пассажир относится к льготным категориям.

Перевозка собак-поводырей, сопровождающих лиц с инвалидностью с нарушениями зрения, не оплачивается.

Оплата за перевозку во внутреннем сообщении крупных собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц в пассажирских вагонах всех категорий поездов (кроме поездов пригородных и пригородных скорых), оплачивается за особь или место как за 20 кг багажа независимо от наличия ручной клади.

Как перевозить велосипед и детские коляски

За перевозку в багажном вагоне велосипедов с моторами и без моторов, кресел колесных, детских колясок и детских автомобилей плата осуществляется как за 20 кг багажа за каждый предмет.

Если человек перевозит сразу много вещей, то они должны быть взвешены вместе и плата оформляется одной квитанцией за общий вес.

Перевозка велосипедов в купейных и плацкартных вагонах ночных скорых и пассажирских поездов разрешена в разобранном и упакованном виде, если они могут свободно размещаться на местах для ручной клади.

В вагонах региональных поездов на местах, специально оборудованных для размещения велосипедов, перевозка осуществляется с обязательной оплатой как за 20 кг багажа. Это оформляется квитанцией по форме ЛУ-12а или перевозочным документом, оформленным электронным способом.

В "Интерсити" и "Интерсити+" перевозка велосипедов не разрешается при отсутствии технических условий (мест) для их расположения в вагоне.

За перевозку мотоциклов, мотороллеров, мопедов, кресел колесных с электроприводом и электроскутеров провозные платежи взимаются по фактическому весу.

За перевозку одной байдарки в пассажирском и багажном вагоне взимается плата как за 20 кг багажа.