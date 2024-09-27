Що може стояти за ядерними погрозами Лукашенка: думка політолога

Рейтерович зазначив, що у фантазіях Лукашенка він "пуп землі", "демократ" і взагалі "батько нації".

"Але ніхто ні на яку Білорусь не збирається нападати й ніколи не збирався. Ці заяви робляться, щоб підвищити власну значущість. Це раз. Підвищити свою цінність в очах Путіна. Це два", - сказав він.

І, по-третє, за словами політолога, це є елементом передвиборчої кампанії, яку почав Лукашенко.

"У нього ж вибори. Йому треба з чимось туди іти. Оскільки немає з чим туди іти, всі прекрасно знають який у нього рівень підтримки, він розігрує єдину карту, яка є: "Доки я живий і при владі Білорусь хоча б не буде воювати", бо "якщо буде війна - це буде Третя світова", але "ми цього не допустимо, тому що у вас є я". Оце банальна примітивна логіка. І він же її повторює прямо, коли там зустрічається з трудовими колективами й з ними власне спілкується", - зазначив Рейтерович.

На його думку, білорусам треба знати, що після того, як на їх території з'явилася тактична ядерна зброя з РФ, вони як мінімум внесені до планів, на всякий випадок, країн, які володіють ядерною зброєю і є членами НАТО. Тому що, за словами Рейтеровича, "вони не можуть не враховувати, що на карті з'явилася нова точка, де ця ядерна зброя є".

"І це зробив Лукашенко. Лукашенко зробив їх потенційною мішенню на випадок війни, якщо Росія її почне, тому що там розміщена російська ядерна зброя. Оце єдиний факт, який має місце. А нападати, при всій повазі до нормального білоруського народу значною мірою, про ту Білорусь, де 99% не знає те, що там у світі, а навіть в Європі багато хто не сильно орієнтується, де ця країна знаходиться і хто її власне очолює",- додав політолог.