Что может стоять за ядерными угрозами Лукашенко: мнение политолога

Рейтерович отметил, что в фантазиях Лукашенко он "пуп земли", "демократ" и вообще "отец нации".

"Но никто ни на какую Беларусь не собирается нападать и никогда не собирался. Эти заявления делаются, чтобы повысить собственную значимость. Это раз. Повысить свою ценность в глазах Путина. Это два", - сказал он.

И, в-третьих, по словам политолога, это элемент предвыборной кампании, которую начал Лукашенко.

"У него же выборы. Ему надо с чем-то туда идти. Поскольку не с чем туда идти, все прекрасно знают, какой у него уровень поддержки, он разыгрывает единственную карту, которая есть: "Пока я жив и при власти Беларусь хотя бы не будет воевать. ", ибо "если будет война - это будет Третья мировая", но "мы этого не допустим, потому что у вас есть я". Это банальная примитивная логика. И он же ее повторяет прямо, когда там встречается с трудовыми коллективами и с ними собственно общается", - отметил Рейтерович.

По его мнению, белорусам надо знать, что после того, как на их территории появилось тактическое ядерное оружие из РФ, они как минимум внесены в планы, на всякий случай, стран, которые обладают ядерным оружием и являются членами НАТО. Потому что, по словам Рейтеровича, "они не могут не учитывать, что на карте появилась новая точка, где это ядерное оружие есть".

"И это сделал Лукашенко. Лукашенко сделал их потенциальной мишенью на случай войны, если Россия ее начнет, потому что там размещено российское ядерное оружие. Это единственный факт, который имеет место. А нападать, при всем уважении к нормальному белорусскому народу в значительной степени, ту Беларусь, где 99% не знает то, что там в мире, а даже в Европе многие не сильно ориентируются, где эта страна находится и кто ее собственно возглавляет", - добавил политолог.