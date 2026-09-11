Що ми чекаємо? Зеленський емоційно закликав США вдарити по Росії новими санкціями

Затримка рішень та роль Конгресу

Глава держави висловив нерозуміння через затримки у прийнятті критично важливих обмежень проти країни-агресора.

На його думку, економічні та енергетичні санкції, а також заборони на виробництво балістичної зброї в РФ мають впроваджуватися без зволікань.

"Рішення щодо санкцій, щодо економічних та енергетичних обмежень Російської Федерації, щодо обмежень на виробництво балістичних ракет, відповідної зброї повинні прийматися одразу. Що ми чекаємо?" - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив важливість підтримки американського законодавства, зокрема ініціатив сенатора Ліндсі Грема.

Очікування від адміністрації США

Український лідер зазначив, що голосування за санкційний закон у Конгресі є історичним моментом для США, оскільки це захист спільних цінностей.

Окрім законодавчих кроків, Україна розраховує й на рішучі кроки з боку виконавчої влади Сполучених Штатів.

"Окрім цього, важливі сильні рішення адміністрації президента США. Особисті рішення президента Трампа. Дуже хочеться на це надіятися", - додав глава держави.