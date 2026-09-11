"Пекельні санкції" Грема проти РФ розглянуть у Палаті представників США наступного тижня
Палата представників набилизилася до прийняття нових санкцій проти Росії. Голосування пройде наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Голосування за "пекельні санкції"
За словами особи, знайомої з планами, законопроєкт про санкції проти Росії буде винесений на голосування в Палаті представників наступного тижня.
Сенат США вже схвалив його переважною більшістю голосів минулого місяця,
Автором законопроєкту є покійний сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни, переконаний прихильник України.
Законопроєкт сенатора Грема
Документ уповноважить президента США Дональда Трампа стягувати 100% тарифи:
- з п'яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу,
- з п'яти найбільших країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції.
Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.
За словами джерела видання, законопроєкт буде розглянуто за процедурою, яка вимагає простої більшості голосів для прийняття.
Побоювання політиків
Палата представників побоювалася, що цей документ:
- розширить тарифні повноваження Трампа,
- призведе до зростання цін на нафту.
Але лідери Палати представників зрештою вирішили продовжити його розгляд.
Законопроєкту має двопартійну підтримку та підтримку Білого дому.
Раніше РБК-Україна писало, що "пекельні" санкції проти Росії, які просував Грем, зіткнулися з новими проблемами у Палаті представників США.
Крім того, на початку липня Сенат США схвалив законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.