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"Пекельні санкції" Грема проти РФ розглянуть у Палаті представників США наступного тижня

20:42 11.09.2026 Пт
2 хв
Законопроєкт можуть прийняти простою більшістю голосів
aimg Олена Бджола
"Пекельні санкції" Грема проти РФ розглянуть у Палаті представників США наступного тижня Фото: Палата представників США (wikipedia.org)
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Палата представників набилизилася до прийняття нових санкцій проти Росії. Голосування пройде наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Голосування за "пекельні санкції"

За словами особи, знайомої з планами, законопроєкт про санкції проти Росії буде винесений на голосування в Палаті представників наступного тижня.

Сенат США вже схвалив його переважною більшістю голосів минулого місяця,

Автором законопроєкту є покійний сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни, переконаний прихильник України.

Законопроєкт сенатора Грема

Документ уповноважить президента США Дональда Трампа стягувати 100% тарифи:

  • з п'яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу,
  • з п'яти найбільших країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції.

Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

За словами джерела видання, законопроєкт буде розглянуто за процедурою, яка вимагає простої більшості голосів для прийняття.

Побоювання політиків

Палата представників побоювалася, що цей документ:

  • розширить тарифні повноваження Трампа,
  • призведе до зростання цін на нафту.

Але лідери Палати представників зрештою вирішили продовжити його розгляд.

Законопроєкту має двопартійну підтримку та підтримку Білого дому.

Раніше РБК-Україна писало, що "пекельні" санкції проти Росії, які просував Грем, зіткнулися з новими проблемами у Палаті представників США.

Крім того, на початку липня Сенат США схвалив законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.

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