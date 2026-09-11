"Пекельні санкції" Грема проти РФ розглянуть у Палаті представників США наступного тижня

Палата представників набилизилася до прийняття нових санкцій проти Росії. Голосування пройде наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Але лідери Палати представників зрештою вирішили продовжити його розгляд.

Палата представників побоювалася, що цей документ:

За словами джерела видання, законопроєкт буде розглянуто за процедурою, яка вимагає простої більшості голосів для прийняття.

Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Автором законопроєкту є покійний сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни, переконаний прихильник України.

Сенат США вже схвалив його переважною більшістю голосів минулого місяця,

За словами особи, знайомої з планами, законопроєкт про санкції проти Росії буде винесений на голосування в Палаті представників наступного тижня.

Раніше РБК-Україна писало, що "пекельні" санкції проти Росії, які просував Грем, зіткнулися з новими проблемами у Палаті представників США.

Крім того, на початку липня Сенат США схвалив законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.