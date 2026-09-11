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Зеленський жорстко попередив РФ: за блекаути в Україні буде достойна відповідь

21:23 11.09.2026 Пт
2 хв
Відповідь за світло буде дзеркальною
aimg Сергій Козачук
Зеленський жорстко попередив РФ: за блекаути в Україні буде достойна відповідь Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна готова симетрично відповідати на російські удари по енергосистемі під час холодів, проте надалі пропонує покроковий переговорний шлях для припинення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Відповідь на блекаути

Україна навчилася знаходити можливості, щоб гідно відповідати на операції РФ, і якщо ворог готується бити по цивільній інфраструктурі, то отримає аналогічні заходи у відповідь.

"Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно", - наголосив глава держави.

Водночас він підкреслив, що існує альтернатива, яку Київ підтримував завжди, - це переговори щодо закінчення війни.

Якщо партнерам складно знайти підхід до РФ для повного завершення бойових дій, варто рухатися поетапно:

  • розблокувати Чорне море;
  • погодити взаємне енергетичне перемир'я для захисту обох систем.

Гуманітарний трек

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив необхідності продовження обмінів полоненими та повернення цивільних громадян, включаючи журналістів, а також українських дітей.

За його словами, цей напрямок є надзвичайно важливим, і сторони мають рухатися до проведення тристоронньої зустрічі.

Переговорний процес та атаки на РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошував, що перші результати на шляху до миру можуть з'явитися вже до кінця вересня.

Українська сторона розраховує на проведення важливих зустрічей із американськими чиновниками наприкінці місяця, проте глава держави вважає малоймовірним суттєвий прогрес у мирному процесі до проведення виборів до Державної думи РФ.

Водночас Київ закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Москву та збільшити оборонну підтримку України, щоб не дати агресору відчути безкарність.

Після чергової серії смертельних атак Зеленський закликав світ не дати РФ почуватися безкарною взимку, підкресливши, що міжнародні обмежувальні заходи повинні працювати безпосередньо на зупинку російської агресії.

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