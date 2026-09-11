Что мы ждем? Зеленский эмоционально призвал США ударить по России новыми санкциями

Задержка решений и роль Конгресса

Глава государства выразил непонимание из-за задержек в принятии критически важных ограничений против страны-агрессора.

По его мнению, экономические и энергетические санкции, а также запреты на производство баллистического оружия в РФ должны быть внедрены без промедления.

"Решение по санкциям, по экономическим и энергетическим ограничениям Российской Федерации, по ограничениям на производство баллистических ракет, соответствующего оружия должны приниматься сразу. Что мы ждем?" - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул важность поддержки американского законодательства, в частности, инициатив сенатора Линдси Грэма.

Ожидание от администрации США

Украинский лидер отметил, что голосование за санкционный закон в Конгрессе является историческим моментом для США, поскольку это защита общих ценностей.

Кроме законодательных шагов Украина рассчитывает и на решительные шаги со стороны исполнительной власти Соединенных Штатов.

"Помимо этого важны сильные решения администрации президента США. Личные решения президента Трампа. Очень хочется на это надеяться", - добавил глава государства.