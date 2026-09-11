Що ми чекаємо? Зеленський емоційно закликав США вдарити по Росії новими санкціями

США повинні запроваджувати санкції проти Росії негайно, щоб позбавити її можливості щоденно фінансувати війну проти України. Під час війни краще ухвалити навіть неідеальне рішення, ніж зволікати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Затримка рішень та роль Конгресу

Глава держави висловив нерозуміння через затримки у прийнятті критично важливих обмежень проти країни-агресора.

На його думку, економічні та енергетичні санкції, а також заборони на виробництво балістичної зброї в РФ мають впроваджуватися без зволікань.

"Рішення щодо санкцій, щодо економічних та енергетичних обмежень Російської Федерації, щодо обмежень на виробництво балістичних ракет, відповідної зброї повинні прийматися одразу. Що ми чекаємо?" - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив важливість підтримки американського законодавства, зокрема ініціатив сенатора Ліндсі Грема.

Очікування від адміністрації США

Український лідер зазначив, що голосування за санкційний закон у Конгресі є історичним моментом для США, оскільки це захист спільних цінностей.

Окрім законодавчих кроків, Україна розраховує й на рішучі кроки з боку виконавчої влади Сполучених Штатів.

"Окрім цього, важливі сильні рішення адміністрації президента США. Особисті рішення президента Трампа. Дуже хочеться на це надіятися", - додав глава держави.